باشگاه خبرنگاران جوان - امیر خلیلی‌خواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: تثبیت مالکیت دولت بر اراضی و ساختمان‌های اداری یکی از اولویت‌های بنیادین وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در استان قزوین نیز با جدیت و همکاری دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود و در همین راستا، از مجموع ۶ هزار و ۴۰۰ فقره سند مربوط به اموال و دارایی‌های غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی استان، تاکنون پنج هزار و ۱۲۸ فقره سند مالکیت به صورت تک‌برگی صادر شده و در سامانه‌های نظارتی به ثبت قطعی رسیده است.

وی با اشاره به ضرورت صیانت همه‌جانبه از انفال و حقوق عامه، اضافه کرد: تبدیل اسناد دفترچه‌ای قدیمی به اسناد تک‌برگی کاداستری نقش محوری در شفاف‌سازی وضعیت دارایی‌های دستگاه‌ها ایفا می‌کند، این اقدام راهبردی علاوه بر تثبیت مالکیت حقوقی و قانونی دولت، امکان هرگونه تعارض ملکی، سوءاستفاده، تصرف غیرقانونی و تضییع بیت‌المال را به حداقل ممکن می‌رساند و مرز دقیق املاک دولتی را در سامانه‌های ثبتی مشخص می‌سازد.

خلیلی‌خواه بیان کرد: شفافیت در مدیریت املاک عمومی بستر لازم را برای مدیریت بهره‌ور منابع فراهم می‌آورد، هنگامی که شناسنامه حقوقی و فنی یک ملک به‌درستی تدوین شود، تصمیم‌گیری پیرامون تخصیص بهینه فضا‌ها به نهاد‌های خدمت‌رسان، تعیین تکلیف فضا‌های مازاد و اجرای طرح‌های عام‌المنفعه بر مبنای داده‌های دقیق و کارشناسی انجام خواهد شد.

این مسئول به قانون مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و یادآور شد: یکی از پیش‌شرط‌های اصلی و گام‌های نخست در مولدسازی، احصای دقیق و اخذ سند رسمی تک‌برگی برای املاک است، با تعیین دقیق حدود و حقوق ثبتی، ارزش‌افزایی برای دارایی‌های راکد میسر می‌شود و دولت می‌تواند از محل ارزش دارایی‌های مازاد، منابع مالی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی را تأمین کند و زمینه جهش اقتصادی استان را رقم بزند.

وی با تاکید بر اینکه طرح مستندسازی املاک دولتی تا پوشش کامل صددرصدی ادامه خواهد داشت، بیان کرد: کمتر از ۲۰ درصد از اسناد مالکیت دستگاه‌های دولتی استان هنوز به مرحله صدور سند تک‌برگی نرسیده است، اداره اموال و مولدسازی دارایی‌های اداره‌کل با همکاری صمیمانه اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین، پرونده‌های باقی‌مانده را به‌طور مستمر پایش می‌کند تا موانع ثبتی، حقوقی یا ثبتی-نقشه‌برداری آنها رفع شود و این فرایند در سریع‌ترین زمان به سرانجام برسد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین افزود: هم‌اکنون کلیه دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند اطلاعات تمام اموال و اراضی تحت اختیار خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) بارگذاری و به‌روزرسانی کنند، این رویکرد انضباط مالی را ارتقا می‌بخشد و مانع از هدررفت منابع عمومی خواهد شد.

خلیلی‌خواه تاکید کرد: صیانت از اموال عمومی و اراضی متعلق به دولت تکلیفی حاکمیتی است و اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی قزوین با اتکا به ظرفیت‌های قانونی و تعامل با دستگاه‌های قضایی و نظارتی، با قاطعیت ساماندهی جامع و کامل دارایی‌های غیرمنقول دولت را در دستور کار خود دارد تا تمامی این املاک با اسناد قطعی و شفاف تثبیت شوند.

منبع: دارایی قزوین