فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ قصد دارند برگزاری جام حذفی را دوباره در دستور کار قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جام حذفی فوتبال کشور در فصل جاری به دلیل شلوغی بازی‌های لیگ برتر، لیگ نخبگان، لیگ قهرمانان آسیا و جام ملت‌ها از دستور کار خارج شده بود.

با شایعه به تعویق افتادن جام ملت‌های آسیا به احتمال زیادی فدراسیون فوتبال دوباره پرونده برگزاری جام حذفی را باز خواهد کرد، اما این موضوع منوط به اعلام رسمی لغو جام ملت‌های آسیا، همچنین تاریخ جدید برگزاری این رقابت‌ها خواهد بود چرا که اگر تعویق ۲ یا ۳ ماهه باشد امکان برگزاری وجود ندارد، اما اگرجام ملت‌ها با یکسال تعویق برگزار شود به ظور قطع جام حذفی برگزار خواهد شد.

فدراسیون فوتبال هنوز در این مورد اظهار نظری نداشته است و به نظر می‌رسد تا اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد لغو بازی‌های جام ملت‌ها این موضوع مسکوت می‌ماند.

برچسب ها: جام حذفی ، فدراسیون فوتبال
خبرهای مرتبط
مشخص شدن رقبای تراکتور و ماشین‌سازی در جام حذفی
مراسم قرعه کشی مرحله سوم جام حذفی فوتبال برگزار شد
تاج در جلسه شورای تامین استان تهران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تینا آخوندتبار نقره‌داغ شد/ زن بازیگر - بوکسور ایرانی در شوک با محرومیت سنگین!
زمان و مکان تشییع پیکر حمید علیدوستی مشخص شد
واکنش علی پروین و به درگذشت حمید علیدوستی+عکس
جدال تراکتور ایران و نفتچی ازبکستان برای ماندن در آسیا
دلیل شکایت استقلال خوزستان علیه پرسپولیس چیست؟ + فیلم
محکومیت جدید انضباطی برای پرسپولیس و سپاهان؛ استقلال هم نقره داغ شد
طلای سعیدآبادی در روسیه
خدابنده لو به بازی با فجر شهید سپاسی نمی‌رسد
ترکیب احتمالی تراکتور ایران برابر نفتچی ازبکستان
۷ دستگاه VS در انتظار رفع موانع قراردادی با شرکت چینی
آخرین اخبار
شگفتی‌سازی وفایی با پیروزی بر نماینده انگلیس
پنجره پرسپولیس بسته می‌شود؟/ محرومیت ۴ ماهه برای بیفوما و جریمه نقدی پرسپولیس
محکومیت جدید انضباطی برای پرسپولیس و سپاهان؛ استقلال هم نقره داغ شد
زمان و مکان تشییع پیکر حمید علیدوستی مشخص شد
پرونده برگزاری جام حذفی دوباره باز می‌شود
واکنش علی پروین و به درگذشت حمید علیدوستی+عکس
۵ رای لیگ برتر فوتبال صادر شد
جوانان والیبال ساحلی ایران در یک‌هشتم نهایی
گل محمدی: می‌خواهم فوتبال ایرانی را زنده کنم
طلای سعیدآبادی در روسیه
۷ دستگاه VS در انتظار رفع موانع قراردادی با شرکت چینی
تینا آخوندتبار نقره‌داغ شد/ زن بازیگر - بوکسور ایرانی در شوک با محرومیت سنگین!
دلیل شکایت استقلال خوزستان علیه پرسپولیس چیست؟ + فیلم
راسینگ سانتاندر ۰ - ۳ رئال مادرید/ رئال با درخشش بلینگام، سه گل زد
خدابنده لو به بازی با فجر شهید سپاسی نمی‌رسد
ترکیب احتمالی تراکتور ایران برابر نفتچی ازبکستان
جدال تراکتور ایران و نفتچی ازبکستان برای ماندن در آسیا
پارسا شهشهانی به مدال نقره المپیک جوانان داکار رسید 
آرسنال ۱ - ۰ لیورپول/ توپچی‌ها با تک گل کای هاورتز به صدر رفتند + فیلم
حمید علیدوستی درگذشت
امیرحسین زارع: پژمان درستکار پرافتخارترین سرمربی تاریخ کشتی کشور ماست
ایران در جایگاه سوم ایستاد
یزدانی به مدال برنز رسید
امیرحسین فیروزپور پنجم شد
استقلال و چالش سفر‌های متوالی؛ فشردگی مسابقات به ضرر آبی‌ها تمام می‌شود؟
استقلال بدون ستاره‌های جایگزین/ نیمکت آبی‌ها چقدر توانایی تغییر نتیجه را دارد؟
بازهم مدال طلا از دست محمد نخودی پرید
متدین در استقلال با وعده‌های بزرگ؛ نخستین آزمون مدیرعامل جدید در بصره
یزدانی به دیدار رده بندی راه یافت
پرونده والی زاده بدون کسب مدال بسته شد