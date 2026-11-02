فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ قصد دارند برگزاری جام حذفی را دوباره در دستور کار قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جام حذفی فوتبال کشور در فصل جاری به دلیل شلوغی بازی‌های لیگ برتر، لیگ نخبگان، لیگ قهرمانان آسیا و جام ملت‌ها از دستور کار خارج شده بود.



با شایعه به تعویق افتادن جام ملت‌های آسیا به احتمال زیادی فدراسیون فوتبال دوباره پرونده برگزاری جام حذفی را باز خواهد کرد، اما این موضوع منوط به اعلام رسمی لغو جام ملت‌های آسیا، همچنین تاریخ جدید برگزاری این رقابت‌ها خواهد بود چرا که اگر تعویق ۲ یا ۳ ماهه باشد امکان برگزاری وجود ندارد، اما اگرجام ملت‌ها با یکسال تعویق برگزار شود به ظور قطع جام حذفی برگزار خواهد شد.

فدراسیون فوتبال هنوز در این مورد اظهار نظری نداشته است و به نظر می‌رسد تا اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد لغو بازی‌های جام ملت‌ها این موضوع مسکوت می‌ماند.