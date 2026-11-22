باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - جنگ اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به وضوح نشان داد که حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا، لزوماً به معنای تضمین امنیت کشور‌های میزبان نیست.

مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در گزارشی اعلام کرد جنگ با ایران، فرض‌های امنیتی کشور‌های خلیج فارس درباره اتکای بلندمدت به آمریکا را با چالش مواجه کرده است. این گزارش تأکید می‌کند که بازنگری در سیاست خارجی، توان دفاعی و اولویت‌های اقتصادی کشور‌های منطقه، از مهم‌ترین پیامد‌های جنگ خواهد بود.

پایگاه‌های نظامی آمریکا طی دهه‌های گذشته یکی از پایه‌های اصلی نظم امنیتی منطقه بوده‌اند؛ اما جنگ اخیر نشان داد که این حضور نظامی، در برابر تهدید‌های موشکی و پهپادی، مصونیت کامل ایجاد نمی‌کند.

مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در گزارش خود اعلام کرده است که کشور‌های خلیج فارس با وجود سرمایه‌گذاری گسترده در تسلیحات آمریکایی، در جریان جنگ با محدودیت‌هایی در توان دفاعی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خود مواجه شدند.

بر اساس این گزارش، وابستگی به سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی گران‌قیمت، کمبود مهمات و ضعف هماهنگی دفاعی منطقه‌ای از جمله چالش‌هایی است که کشور‌های منطقه باید برای رفع آنها اقدام کنند.این مسئله نشان می‌دهد که داشتن تسلیحات پیشرفته به‌تنهایی برای تأمین امنیت کافی نیست؛ توان دفاعی باید با نوع تهدید و هزینه مقابله با آن تناسب داشته باشد.

تغییر محاسبات امنیتی؛ از اتکای مطلق به آمریکا تا تنوع‌بخشی

جنگ اخیر تنها محاسبات نظامی آمریکا را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه کشور‌های منطقه را نیز با ضرورت بازنگری در سیاست‌های امنیتی خود روبه‌رو کرده است. مؤسسه چتم‌هاوس در تحلیلی نوشت که جنگ، نظم پیشین خلیج فارس را با چالش مواجه کرده و کشور‌های عربی را به سمت تنوع‌بخشی به همکاری‌های امنیتی سوق داده است.

بر اساس این تحلیل، کشور‌های منطقه احتمالاً همچنان به همکاری با آمریکا ادامه خواهند داد، اما در کنار آن به دنبال گسترش روابط با شرکای دیگر نیز خواهند بود. بازنگری در ترتیبات امنیتی الزاماً به معنای قطع همکاری با آمریکا نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای کاهش اتکای انحصاری به واشنگتن و افزایش نقش همکاری‌های منطقه‌ای باشد.

ایران؛ بازیگری که نمی‌توان از معادلات امنیتی حذف کرد

یکی از پیامد‌های راهبردی جنگ، برجسته‌شدن نقش ایران در محاسبات امنیتی کشور‌های منطقه است. جنگ نشان داد که نادیده‌گرفتن توان نظامی و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای سایر بازیگران به همراه داشته باشد.

در چنین شرایطی، تقویت قدرت بازدارندگی ایران و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری ترتیبات امنیتی متفاوتی در غرب آسیا شود؛ ترتیباتی که در آن، کشور‌های منطقه برای تأمین امنیت خود بیش از گذشته به ظرفیت‌های داخلی و همکاری با همسایگان توجه کنند.

تغییر موازنه قدرت فقط به معنای افزایش توان نظامی یک کشور نیست؛ گاهی مهم‌تر از آن، تغییر در محاسبات امنیتی دیگر کشورهاست. جنگ اخیر نشان داده است که حضور نظامی آمریکا به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت منطقه باشد و همین مسئله می‌تواند فرصتی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و نقش‌آفرینی ایران ایجاد کند.

نظام بین‌الملل در دوران‌گذار قرار دارد؛ نظمی که پیش‌تر وجود داشت، از میان رفته و نظم جایگزین هنوز شکل نگرفته است. از سوی دیگر، رقابت بر سر نظم امنیتی خاورمیانه از زمان فروپاشی امپراطوری عثمانی ادامه داشته و اکنون با نزدیک‌شدن به پایان این دوره گذار، ضرورت بازتعریف امنیت منطقه‌ای بیش از گذشته احساس می‌شود.



قدرت‌های فرامنطقه‌ای از جمله انگلیس، فرانسه و سپس آمریکا طی دهه‌های گذشته تلاش کرده‌اند با تأمین امنیت دولت‌های منطقه، وابستگی آنها را به ترتیبات امنیتی خارجی حفظ کنند، اما این الگو که از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۶ کارکرد‌هایی داشته، دیگر پاسخگوی شرایط کنونی نیست.

پایان هژمونی آمریکا در غرب آسیا و خلیج فارس، نتیجه دومینو وار و ترکیبی از عوامل جهانی، منطقه‌ای و داخلی

در چنین شرایطی، کشور‌های منطقه به سمت افزایش ظرفیت‌های دفاعی مستقل، تنوع‌بخشی به روابط خارجی و جست‌وجوی سازوکار‌های امنیتی جدید حرکت می‌کنند. پیمان دفاعی سه‌جانبه با محوریت عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را می‌توان در چارچوب‌گذار از امنیت وارداتی به امنیت منطقه‌ای و پیوسته تحلیل کرد؛ تلاشی برای جبران خلأ‌های موجود در نظم امنیتی پیشین، فارغ از اینکه این سازوکار تا چه اندازه در تحقق اهداف خود موفق باشد.

پایان هژمونی آمریکا در غرب آسیا و خلیج فارس، نتیجه دومینو وار و ترکیبی از عوامل جهانی، منطقه‌ای و داخلی است. ظهور قدرت‌های جدید، هزینه‌های جنگ‌های گذشته و توانمندی‌های رو به رشد بازیگران منطقه‌ای مانند ایران با توسعه قدرت موشکی، همگی در این تحول نقش دارند.

این روند، نشان‌دهنده گذار از یک نظم تک‌قطبی به سمت یک نظم چندقطبی در منطقه است؛ بروز درگیری نظامی سنگین در این شرایط، به دلیل توانمندی‌های دفاعی ایران، به خصوص در حوزه موشکی، عواقب فاجعه‌باری برای منافع ایالات متحده، بلوک در آستانه فروپاشی غرب، شرکای منطقی منطقه‌ای و حتی فراتر از آن به همراه خواهد داشت.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، نقش به‌سزایی در تغییر معادلات قدرت ایفا کرده است؛ توانمندی‌های دفاعی ایران، به‌خصوص برنامه موشکی آن، یکی از مؤلفه‌های کلیدی در این تغییر است. این توانایی، همان‌گونه که جاری است پایگاه‌های نظامی آمریکا و متحدانش را در منطقه هدف قرار داده است، و در فردای پس از جنگ به عنوان یک ابزار فشار و مذاکره در دیپلماسی منطقه‌ای نیز عمل می‌کند.

قدرت موشکی جمهوری اسلامی؛ عامل بازدارنده منطقه‌ای و جهانی

ارزیابی توان موشکی ایران نشان‌دهنده دقت و برد قابل توجه آن است که قابلیت هدف قرار دادن اهداف دوردست‌تر از آنچه اکنون نمایان است را داراست. این امر، هزینه هرگونه اقدام نظامی احتمالی آتی علیه ایران را به‌طور چشمگیری افزایش داده است و عملاً گزینه جنگ را برای هر مهاجمی پرمخاطره خواهد کرد.

تأثیر قدرت موشکی ایران در ابعاد مختلف قابل بررسی است. اولاً، این توانایی به ایران اجازه می‌دهد تا در مقابل تهدیدات خارجی، به‌ویژه از سوی آمریکا و اسرائیل، توانمدی پاسخگویی مؤثری اعمال کند. این قدرت، تنها محدود به توانایی پاسخگویی نیست، بلکه ایجاد ترس و تردید در مورد عواقب احتمالی هرگونه حمله را نیز شامل می‌شود.

ثانیاً، قدرت موشکی ایران، موازنه قدرت را در منطقه به نفع خود تعدیل کرده است. در گذشته، آمریکا و متحدانش از برتری نظامی قاطعی برخوردار بودند، اما توسعه برنامه موشکی ایران، این برتری را تا حدودی کاهش داده است.

ثالثاً، این توانمندی، دست ایران را در مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی بازتر گذاشته است. ایران می‌تواند با اتکا به قدرت موشکی خود، مواضع قوی‌تری در برابر خواسته‌های طرف‌های مقابل اتخاذ کند.

در غرب آسیا، سرنوشت آینده منطقه بیش از پیش در دستان ایران قرار دارد. ایران با اتکا به توانمندی‌های منحصر‌به‌فرد خود، به‌ویژه قدرت موشکی چشمگیرش، در حال ترسیم خطوطی است که مسیر آینده را برای تمامی بازیگران این صحنه تعیین خواهد کرد.

این توانمندی‌ها نه تنها ابزاری برای دفاع از مرز‌ها و منافع ملی ایران در برابر هرگونه تجاوز احتمالی است، بلکه قدرتی است که معادلات منطقه‌ای را به نفع ایران تغییر می‌دهد و بازی را بر اساس شرایط خودش پیش می‌برد.

قدرت موشکی جمهوری اسلامی؛ دست بالای ایران برای مذاکرات

ایران با قدرت موشکی خود، پیامی روشن به جهان فرستاده است؛ هرگونه اقدامی که امنیت و منافع ایران را تهدید کند، با پاسخی قاطع و بازدارنده روبه‌رو خواهد شد. این قدرت موشکی، صرفاً ابزاری دفاعی نیست، بلکه عنصری کلیدی در تثبیت نفوذ ایران در سراسر منطقه است.

ایالات متحده و رژیم تروریستی اسرائیل، اکنون با واقعیت دشواری روبه‌رو هستند که توان موشکی ایران، پروژه‌های آنها را با چالش جدی مواجه ساخته و هزینه نفوذ آنها را افزایش داده است. این امر نه تنها دامنه مانور آنها را محدود می‌کند، بلکه به طور مداوم موقعیت ایران را به عنوان قدرتی مسلط در منطقه تقویت می‌کند.

نکته آخر؛ هرگونه تنش یا درگیری نظامی در منطقه، به دلیل وجود برنامه موشکی ایران، هزینه بسیار بالاتری برای آمریکا خواهد داشت.

این افزایش هزینه می‌تواند در بلندمدت، باعث تجدیدنظر آمریکا در میزان تعهدات و حضور خود در منطقه شود در نهایت، قدرت موشکی ایران به عنوان یک عامل مهم در ایجاد موازنه قدرت منطقه‌ای و محدود کردن دایره عمل آمریکا، نقش قابل توجهی در به چالش کشیدن و کاهش تدریجی هژمونی این کشور در غرب آسیا ایفا می‌کند.