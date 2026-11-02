باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس کل دادگستری استان کرمان در یک بازدید میدانی و عملیاتی از اراضی بلاتکلیف شهر کرمان، با انتقاد شدید از حبس ۴۰ ساله ۱۵ هکتار از مرغوب‌ترین اراضی بیت‌المال توسط صندوق بازنشستگی مس و افشای فیش‌های حقوقی نجومی در شرکت‌های وابسته، از ورود جدی دادستانی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای صیانت از انفال و حقوق عامه خبر داد.

دادخدا سالاری تاکید کرد: در این بازدید با تاکید بر اینکه دستگاه قضا اجازه نخواهد داد منابع عمومی دستمایه ویژه‌خواری یا حبس سرمایه‌های شهری شود.

وی عنوان کرد: زمین ۱۵ هکتاری مورد بازدید که در یکی از بهترین نقاط شهر کرمان واقع شده، با ارزش تقریبی بیش از 4.5 همت بیش از ۴۰ سال قبل به مجموعه مس و صندوق بازنشستگی واگذار شده است و امروز مشاهده می‌کنیم که کمتر از ۵ هکتار آن به صورت مستحدثات استفاده شده و مابقی معطل مانده است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که مردم کرمان با بحران جدی زمین و مسکن مواجه‌اند، این زمین عملاً فریز شده و دست‌اندازی به انفال رخ داده است، این زمین ملک شخصی کسی نیست؛ متعلق به بیت‌المال و انفال است و باید در جهت رفع نیازهای عمومی و منافع مردم تعیین تکلیف شود و قاطعانه به بیت‌المال بازگردد

افشای حقوق‌های نجومی ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی در شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: با هیچ منطق و عدالتی سازگار نیست در مجموعه‌ای که متعلق به بازنشستگان شریف است یا از محل انفال ارتزاق می‌کند، پرداخت‌های نجومی داشته باشیم.

سالاری عنوان کرد: طبق مستندات و اعدادی که در اختیار داریم، حقوق‌های ماهانه ۵۰۰ میلیونی، ۴۱۷ میلیونی و ۳۰۰ میلیونی در شرکت‌های وابسته پرداخت می‌شود؛ در حالی که بازنشسته با حداقل‌ها روزگار می‌گذراند، آیا قانون و شرع اجازه چنین ارقامی را می‌دهد؟

****انتقاد شدید از سفرهای لاکچری و پروازهای بیزینس‌کلاس مدیران از محل منابع بازنشستگان، بیت المال و انفال

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: براساس اسناد و مدارک موجود متاسفانه شاهدیم مدیرعامل صندوق بازنشستگی مس و سایر مدیران شرکت های خصولتی در مجموعه استان در پروازهای خود از بلیت‌های «بیزینس‌کلاس» استفاده می‌کنند اما سؤال جدی و روشن ما این است: آیا بازنشسته‌ای که صاحب اصلی این صندوق است می‌تواند از چنین امکانی استفاده کند؟ آیا بازنشستگان اجازه داده‌اند دسترنج آن‌ها صرف سفرهای لاکچری و اشرافی‌گری مدیران شود؟ آیا ما مجاز هستیم از محل انفال برای مسافرت از بلیط های لاکچری استفاده کنیم؟ دولت و نهادهای نظارتی از باب تکلیف نظارت بر زیرمجموعه باید فوراً به وضعیت غیرعادلانه و خلاف عدالت این شرکت‌های خصولتی بی‌ضابطه ورود کنند.

هدررفت منابع عمومی در قالب باشگاه‌داری‌های بی‌بازده؛ قرارداد ۱۰ میلیاردی برای ۱۰ دقیقه بازی

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اداره پنج باشگاه ورزشی پرهزینه و کم بازده از محل منابع بازنشستگان و انفال، در حالی که مردم در فشار اقتصادی کمرشکن می باشند، چه توجیهی دارد؟ با چه مجوزی از جیب بازنشسته به بازیکنی ۱۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود که شاید ۱۰ دقیقه هم در میدان بازی نکند؟ باشگاه‌داری حرفه‌ای با چنین هزینه‌های گزافی هیچ خروجی و نفعی برای صاحبان اصلی سرمایه ندارد و مصداق تضییع منابع است.

****دستور فوری تشکیل پرونده قضایی و ورود دادستانی از باب حقوق عامه

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان در این بازدید میدانی و عملیاتی تصریح کرد: از باب شورای حفظ حقوق بیت‌المال و با دستور ویژه به دادستان محترم مرکز استان و معاونت حقوق عامه، تشریفات تشکیل پرونده قضایی در خصوص تعیین تکلیف اراضی مذکور، رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف و حسابرسی هزینه‌کردهای باشگاه‌داری آغاز شده است.

هشدار قاطع دستگاه قضا: برخورد میدانی، بدون ملاحظه و بازدارنده خواهد بود

سالاری افزود: زیبنده استان ثروتمند کرمان نیست که بخش قابل توجهی از مردم در فقر مطلق و بازنشستگان در تنگنای معیشتی و کمبود زمین باشند، اما پول انفال و بازنشستگان خرج پروازهای بیزینس و حقوق‌های نیم‌میلیاردی شود.

وی گفت: برخورد دادگستری استان کرمان با این قبیل جرایم و تخلفات، «پشت‌میزی» نخواهد بود؛ نظارت ما کاملاً میدانی، قاطع، بازدارنده، عبرت آموز و بدون کوچک‌ترین تعارف در هر رده و جایگاهی است.