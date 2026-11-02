وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از پرداخت ۲.۲ هزار میلیارد تومان وام دانشجویی در سال گذشته و تحویل هزار و ۲۰۰ واحد خوابگاه متأهلین طی ۲ سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی وزیر علوم اظهار داشت: از ابتدا گفتیم یکی از اصولی که در دانشگاه پیگیری می‌کنیم، حفظ کرامت دانشگاهیان است و حفظ کرامت دانشگاهیان با معیشت سخت امکان‌پذیر نیست؛ به همین دلیل بهبود معیشت و افزایش خدمات رفاهی را در اولویت قرار دادیم.

وی افزود: مسکن یکی از مسائل بسیار مهمی است که بخش زیادی از سبد خانوار را دربرمی‌گیرد. ۴۶ دانشگاه تاکنون وارد فرایند تحویل و اختصاص زمین برای مسکن به تعاونی‌های دانشگاهی و دانشگاهیان، اعم از استاد و کارمند، شده‌اند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: پنج دانشگاه زمین مورد نیاز را تخصیص داده‌اند و پنج دانشگاه نیز در آخرین مرحله قرار دارند؛ یعنی ابلاغ زمین به ذی‌نفعان مسکن. سایر دانشگاه‌ها نیز در حال انجام این فرایند هستند.

سیمایی با اشاره به تحول در ساخت خوابگاه‌های متأهلین گفت: زمانی که آغاز به کار کردیم، چیزی حدود ۹۷۰ واحد خوابگاه متأهلین بیشتر نداشتیم، در حالی که نیاز چندین برابر این میزان است. در دو سال گذشته حدود یک‌هزار و ۲۰۰ واحد خوابگاه متأهلین را تحویل دادیم و هم‌اکنون بیش از ۶ هزار واحد در دست ساخت داریم.

وی اضافه کرد: هدف‌گذاری ما البته عدد بزرگ‌تری است و امیدوارم هر زمان محقق شد، گزارش آن را خدمت شما ارائه کنم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین درباره خدمات رفاهی دانشجویان گفت: مسائل و خدمات رفاهی دانشجویان نیز بسیار مهم است. در سال گذشته ۲.۲ هزار میلیارد تومان وام به دانشجویان دادیم. البته این وام را هم دانشجویان دانشگاه‌های دولتی گرفتند و هم دانشجویان غیردولتی.

سیمایی ادامه داد: دانشجویان دانشگاه آزاد نیز اگر اطلاعات دانشجویی خود را وارد سامانه «پامتک» کنند تا از نظر ما دانشجو محسوب شوند، حتماً تسهیلات و وام‌های دانشجویی به آنها نیز اختصاص می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: مشکل این است که اطلاعات دانشگاه آزاد در اختیار ما نیست یا بسیار ناقص است؛ بنابراین هنگام تأیید مدرک نمی‌توانیم همیشه به‌راحتی و با سرعت آن را تأیید کنیم. در زمان تصدیق تخصیص تسهیلات نیز همین مشکل وجود دارد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت