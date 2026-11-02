باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد یحیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در نشست هماهنگی ستاد بزرگداشت ۱۳ آبان که با هدف برنامه‌ریزی هرچه بهتر این رویداد ملی برگزار شد، گفت: سیزدهم آبان‌ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و یادآور تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است و این روز بزرگ، به عنوان نماد وحدت، همدلی، همبستگی ملت ایران و آغاز روند فروپاشی استکبار جهانی در تاریخ ماندگار شده است؛ از این رو تمامی فرهنگیان و اهالی آموزش و پرورش وظیفه دارند تا با فعالیتی پرشور، حماسه‌ای ماندگار خلق کنند.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی‌های درون‌دستگاهی و برون‌دستگاهی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم، افزود: امسال برنامه‌های گرامیداشت ۱۳ آبان و آیین «جان‌فدا» همزمان با روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و با یاری و مشارکت تمامی مدیران مدارس، انتظار می‌رود که معلمان و دانش‌آموزان عزیز با تمامی سلیقه‌ها، گرایش‌ها و استعدادها، حضوری فعال و پرنشاط در این صحنه باشکوه داشته باشند.

یحیایی بیان کرد: پیام ما این است که هر شهر، مرکز و روستایی در استان قزوین، در روز چهارشنبه مسیر «جان‌فدایی» و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود و تمامی مدیران مدارس موظفند با تمام توان پای کار باشند تا برنامه‌ای در خور شان جامعه بزرگ فرهنگیان و دانش‌آموزان استان به اجرا درآید.

این مسئول با تشریح جزییات اجرایی این مراسم اضافه کرد: برای نظم‌بخشی و اثربخشی بیشتر برنامه‌ها، شعار‌ها و الگو‌های محوری مشخصی تدوین و تولید شده است؛ از جمله اینکه هر مدرسه با تابلوی اختصاصی خود در مراسم حضور خواهد یافت و اقشار مختلف اعم از ورزشکاران با نماد‌های ورزشی و عشایر غیور با لباس‌های محلی در صفوفی متحد به میدان می‌آیند تا جلوه‌ای بی‌نظیر از تنوع در عین وحدت به نمایش گذاشته شود.

وی اضافه کرد: حضور دانش‌آموزان و معلمان تحت عنوان هر مدرسه یک گردان جان‌فدا، همراه داشتن پرچم پرشکوه جمهوری اسلامی ایران و اهتزاز آن در طول مسیر‌های راهپیمایی، از دیگر برنامه‌های محوری امسال است که انتظار می‌رود با مدیریت دقیق مدیران و رعایت کامل نکات انضباطی توسط دانش‌آموزان عزیز همراه باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین یادآور شد: حضور آگاهانه و پرشور در مناسبت‌های ملی نظیر ۱۳ آبان، خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان در جنگ ترکیبی و شناختی است و مدرسه به عنوان کانون تربیت و بصیرت‌افزایی، نقش کلیدی در تبیین استکبارستیزی برای نسل جوان ایفا می‌کند.

۱۳ آبان روز نمایش اقتدار ملت ایران در برابر آمریکاست

سرتیپ دوم پاسدار رستمعلی رفیعی‌آتانی فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین هم با اشاره به تقارن روز دانش‌آموز و این رزمایش مردمی گفت: ۱۳ آبان امسال ویژگی متمایزی دارد و نخستین ۱۳ آبانی است که امام راحل، مبارزه ماندگار با آمریکا را از آسمان نظاره‌گر است؛ خانواده‌های معظم شهدا چشم‌انتظارند تا قاتل ملت ایران را سر جایش بنشانیم.

وی با اشاره به ماهیت استکباری و دشمنی دیرینه ایالات متحده با ملت ایران، افزود: آمریکا در طول تاریخ همواره با جنایت علیه دانایی ملت، به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای، نخبگان نیرو‌های مسلح و ترور فرزندان این مرز و بوم تلاش کرده است تا فرهنگ اصیل ایرانی را استحاله کند و جامعه را به بردگی بکشد، اما ملت فهیم ایران با اتکا به قدرت درونی در برابر این توطئه‌ها محکم ایستاده است.

سردار رفیعی‌آتانی با بیان اینکه قزوینی‌ها همیشه در صحنه‌های سرنوشت‌ساز پیشتاز بوده‌اند، خاطرنشان کرد: مردم بصیر قزوین از پشتیبانی رزمندگان در دوران دفاع مقدس تا حضور پرشکوه در استقبال از رهبر معظم انقلاب و آیین‌های تشییع، همواره پای کار نظام بوده‌اند؛ به طوری که در رویدادی کم‌نظیر، تنها طی ۱۰۰ دقیقه بیش از ۵۰۰ هزار نفر برای حضور در رزمایش جان‌فدا ثبت‌نام کردند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین یادآور شد: در این تجمع بزرگ، ۲۵ گردان جان‌فدا به همراه کارمندان دولت در قالب گردان‌های شهید رجایی و اقشار مختلف با نماد‌های ورزشی و فرهنگی حضور خواهند یافت، مسیر این رزمایش از فلکه سوم کوثر تا بلوار تعیین شده و بخش‌هایی از آن نیز به رژه خودرویی دستگاه‌های اجرایی اختصاص دارد تا جلوه‌ای مقتدر از اراده ملت را به نمایش بگذارد.

منبع: آموزش و پروزش قزوین