مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نزدیک به یک میلیارد بشکه نفت از ذخایر جهانی کاسته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سلطان الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) در یک کنفرانس انرژی در ابوظبی گفت از زمان آغاز جنگ، ذخایر راهبردی و حاشیه‌های ایمنی انرژی در جهان به‌شدت کاهش یافته است.

وی افزود هزینه حمل‌ونقل دریایی و لجستیک به بیش از ۳۰ درصد هزینه هر بشکه نفت رسیده؛ در حالی که این رقم پیش از جنگ حدود ۵ درصد بود.

الجابر همچنین اظهار داشت ذخایر گازوئیل در برخی بازارها برای این مقطع از سال به پایین‌ترین سطح در ۳۵ سال گذشته رسیده است.

او با اشاره به شرایط جدید بازار انرژی گفت: «این واقعیت جدید نشان می‌دهد که به ظرفیت ذخیره‌سازی راهبردی بیشتر و توان پالایش انعطاف‌پذیر در نزدیکی بازارهای مصرف نیاز داریم.»

منبع: الجزیره