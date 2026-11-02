فوق تخصص پیوند اعضا و دبیر شورای سیاستگزاری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از انجام موفقیت آمیز چهلمین پیوند کبد غرب کشور در شهرکرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر رسول رحیمی فوق تخصص پیوند اعضا و دبیر شورای سیاستگزاری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: خانم ۵۲ ساله از عشایر بازفت شهرستان کوهرنگ به علت بیماری پیشرفته کبدی، چهار سال در انتظار دریافت کبد بود.



وی افزود: چهلمین پیوند کبد در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد به عنوان تنها بخش پیوند در غرب کشور برای این بیمار با موفقیت انجام شد.



بیمار با حال عمومی مطلوب از بیمارستان مرخص شد.



مرکز پیوند کبد شهرکرد در فروردین ۱۴۰۲ کار خود را به منظور سهولت دسترسی هم استانی های به بالاترین سطح خدمات درمانی رایج در دنیا در زمینه درمان بیماری های کبد و پانکراس و مجاری صفراوی و سرطان های دستگاه گوارش اغاز نموده است.



این مرکز تنها مرکز غرب کشور در نوع خود می باشد که تا کنون علاوه بر انجام چهل مورد پیوند کبد فعالیتهای دیگری نیز در زمینه جراحی های پیشرفته دستگاه گوارش داشته است که باعث شده است نیاز بیماران هم استانی که در گذشته ناگزیر به تحمیل هزینه های سنگین و عزیمت به خارج از استان بودند مرتفع گردد.





