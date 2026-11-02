وزیر امور خارجه در دیدار با معاون رئیس کابینه وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان، درباره راه‌های گسترش روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، صبح روز دوشنبه ۱۱ آبان در دیدار با رشید مردوف، معاون رئیس کابینه وزیران و وزیر امور خارجه  ترکمنستان، درباره راه‌های گسترش روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت مناسبات تهران و عشق‌آباد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی تأکید کردند.

رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان در این دیدار با اشاره به نزدیکی تاریخی دو کشور آن را پایه توسعه روابط در آینده دانست و گفت: بسیار خوشحالم که از ۳۵ سال پیش و از بدو استقلال ترکمنستان در همه بخش‌ها اعم از تجاری و سیاسی و فرهنگی روابط رو به گسترشی با ایران داریم.

وی از همراهی ایران با ترکمنستان در عرصه‌های مختلف بین‌المللی قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه صبح امروز در سفری یک روزه به منظور دیدار و رایزنی با مقامات ترکمنستان وارد عشق‌آباد پایتخت این کشور شد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: ترکمنستان ، وزیر امور خارجه
خبرهای مرتبط
طرح دوروزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز روی میز است/ در برابر هرگونه جنگی آماده‌ایم
وزیر امور خارجه وارد عشق‌آباد شد
عراقچی به ترکمنستان می‌رود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سایپا زیان‌ده شده، اما نباید آن را مفتی بدهیم برود
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۱۱ آبان
مبنای مذاکرات با آمریکا، طرح هفت‌مرحله‌ای ایران است/ عامل تغییر دکترین هسته‌ای ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی است
سردار محبی: آن‌ها غرق شدند
وزیر امور خارجه وارد عشق‌آباد شد
عراقچی با وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد
عارف: با مردم درباره کمبود گاز صادقانه صحبت کنیم/ صرفه‌جویی ضروری است
عارف در پیامی درگذشت حمید علیدوستی را تسلیت گفت
نیکزاد: برخورد با عوامل جاسوسی علیه ایران بر اساس عدل و قانون خواهد بود
آخرین اخبار
نیکزاد: برخورد با عوامل جاسوسی علیه ایران بر اساس عدل و قانون خواهد بود
عارف در پیامی درگذشت حمید علیدوستی را تسلیت گفت
عارف: با مردم درباره کمبود گاز صادقانه صحبت کنیم/ صرفه‌جویی ضروری است
عراقچی با وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد
مبنای مذاکرات با آمریکا، طرح هفت‌مرحله‌ای ایران است/ عامل تغییر دکترین هسته‌ای ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی است
وزیر امور خارجه وارد عشق‌آباد شد
سردار محبی: آن‌ها غرق شدند
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۱۱ آبان
سایپا زیان‌ده شده، اما نباید آن را مفتی بدهیم برود
سپاه: دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز منفجر شدند
طرح دوروزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز روی میز است/ در برابر هرگونه جنگی آماده‌ایم
رئیس جمهور: باید حقوق کارکنان را به‌گونه‌ای افزایش دهم که بتوانند آبرومندانه زندگی کنند
پزشکیان: تقویت تاب‌آوری اقتصادی و صیانت از معیشت اقشار کم‌برخوردار در اولویت باشد
عراقچی به ترکمنستان می‌رود
اعطای هدایای فرمانده کل قوا به دانش‌آموختگان دانشگاه شهید ستاری
عراقچی: رایزنی با میانجی قطری ادامه دارد/ هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم
دریادار ایرانی: ماموریت ناو گروه ۸۶ در تاریخ دریانوردی ایران ثبت شد
تاکید رئیس‌جمهور بر دسترسی ارزان‌تر اقشار کم‌برخوردار به کالاهای اساسی