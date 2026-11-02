باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، صبح روز دوشنبه ۱۱ آبان در دیدار با رشید مردوف، معاون رئیس کابینه وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان، درباره راه‌های گسترش روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت مناسبات تهران و عشق‌آباد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی تأکید کردند.

رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان در این دیدار با اشاره به نزدیکی تاریخی دو کشور آن را پایه توسعه روابط در آینده دانست و گفت: بسیار خوشحالم که از ۳۵ سال پیش و از بدو استقلال ترکمنستان در همه بخش‌ها اعم از تجاری و سیاسی و فرهنگی روابط رو به گسترشی با ایران داریم.

وی از همراهی ایران با ترکمنستان در عرصه‌های مختلف بین‌المللی قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه صبح امروز در سفری یک روزه به منظور دیدار و رایزنی با مقامات ترکمنستان وارد عشق‌آباد پایتخت این کشور شد.

منبع: ایرنا