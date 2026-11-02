نماهنگ «سلام ایران» با حضور اعضای گروه سرود مهوا از رشت و پوشش‌های اصیل و رنگارنگ لباس محلی در موزه میراث روستایی ضبط شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - موزه میراث روستایی به مثابه گیلانی کوچک در دل جنگل‌های سراوان نخستین و تنها موزه روستایی کشور به عنوان تجربه‌ای ملی در زمینه صیانت از فرهنگ و معماری روستایی با موزه فضای باز است.

یاسر امانی، مدیر پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان با اشاره به اهمیت صیانت و معرفی اصالت‌های بومی استان گفت: موزه میراث روستایی گیلان به عنوان یک اکوموزه، با دارا بودن معماری اصیل، فضا‌های بازسازی شده و خانه‌های روستایی از اقصی نقاط استان گیلان، ظرفیتی بی‌نظیر برای تولید آثار فاخر فرهنگی، هنری و مستندسازی میراث ملموس و ناملموس این خطه محسوب می‌شود.

او افزود: در همین راستا، مراحل ضبط نماهنگ «سلام ایران» با همکاری گروه سرود دختران «مهوا» از رشت در این مجموعه انجام گرفت تا پیوندی میان هنر موسیقی، اصالت‌های فرهنگی و جاذبه‌های موزه‌ای شکل گیرد.

اجرای نماهنگ «سلام ایران» در موزه میراث روستایی گیلان + تصاویر

مدیر پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان تصریح کرد: حضور اعضای گروه سرود با پوشش‌های اصیل و رنگارنگ لباس محلی این استان در فضای روستایی موزه، جلوه‌های چشم‌نوازی از هویت، فرهنگ و پوشش بومی این خطه را به مخاطبان معرفی می‌کند.

اجرای نماهنگ «سلام ایران» در موزه میراث روستایی گیلان + تصاویر

به گفته امانی، این پایگاه ملی همواره با همکاری در تولید آثار فرهنگی و هنری در مسیر معرفی میراث فرهنگی و پویایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های این اکوموزه نقش‌آفرینی می‌کند.

اجرای نماهنگ «سلام ایران» در موزه میراث روستایی گیلان + تصاویر

اجرای نماهنگ «سلام ایران» در موزه میراث روستایی گیلان + تصاویر

موزه میراث روستایی گیلان در کیلومتر ١٨ جاده رشت - تهران در پارک جنگلی سراوان واقع شده است. سازه‌های این موزه از مناطق مختلف استان با نام خود صاحبان ملک به موزه میراث روستایی گیلان انتقال داده شده که شامل خانه‌های مسکونی، قهوه خانه، انبار برنج، مسجد، کارگاه آهنگری، کوره زغال گیری و تالار اجتماعات در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

اجرای نماهنگ «سلام ایران» در موزه میراث روستایی گیلان + تصاویر

منبع: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان

برچسب ها: موزه میراث روستایی گیلان ، گروه سرود
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