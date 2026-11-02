باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار احمدرضا حاتمی در تشريح اين خبر، گفت: ماموران اين فرماندهي با مجموعه ای از اقدامات اطلاعاتی، از قصد قاچاقچيان مبنی بر انتقال محموله ی سنگين سلاح جنگی به داخل کشور در حوزه مرزهای شهرستان مريوان مطلع شدند و موضوع را به صورت ويژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با پشتيبانی اطلاعاتی و عملياتی و پس از انجام عمليات تعقيب و مراقبت، موفق به شناسايي محل ورود قاچاقچيان سلاح به داخل کشور شدند و توانستند طی درگيری مسلحانه قاچاقچيان را زمينگير کنند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با بيان اينکه قاچاقچيان با توجه به آتش سنگين مرزبانان از محل متواری شدند، ادامه داد: ماموران در اين عمليات غافلگيرانه، موفق به کشف 20 قبضه اسلحه کلاشينکف تاشو به همراه 40 تيغه خشاب شدند.

سردار حاتمی با اشاره به اينکه تلاش برای شناسايی و متهمين اين پرونده در دستور کار قرار دارد، بيان داشت: حفظ امنيت نوار مرز به عنوان اولويتی بسيار مهم در دستور کار مرزبانان قرار دارد و برای تحقق اين امر با قاچاقچيان به شدت برخورد و با تمام توان مانع تعدی و تجاوز به خاک کشورمان خواهيم شد.

منبع: پليس استان