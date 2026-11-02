 فرمانده مرزبانی استان کردستان از کشف ۲۰ قبضه سلاح جنگی کلاش در مرز‌های شهرستان مریوان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  ـ  سردار احمدرضا حاتمی در تشريح اين خبر، گفت: ماموران اين فرماندهي با مجموعه ای از اقدامات اطلاعاتی، از قصد قاچاقچيان مبنی بر انتقال محموله  ی سنگين سلاح جنگی به داخل کشور در حوزه مرزهای شهرستان مريوان مطلع شدند و موضوع را به صورت ويژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با پشتيبانی اطلاعاتی و عملياتی و پس از انجام عمليات تعقيب و مراقبت، موفق به شناسايي محل ورود قاچاقچيان سلاح به داخل کشور شدند و توانستند طی درگيری مسلحانه قاچاقچيان را زمينگير کنند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با بيان اينکه قاچاقچيان با توجه به آتش سنگين مرزبانان از محل متواری شدند، ادامه داد: ماموران در اين عمليات غافلگيرانه، موفق به کشف 20 قبضه اسلحه کلاشينکف تاشو به همراه 40 تيغه خشاب شدند.

سردار حاتمی با اشاره به اينکه تلاش برای شناسايی و متهمين اين پرونده در دستور کار قرار دارد، بيان داشت: حفظ امنيت نوار مرز به عنوان اولويتی بسيار مهم در دستور کار مرزبانان قرار دارد و برای تحقق اين امر با قاچاقچيان به شدت برخورد و با تمام توان مانع تعدی و تجاوز به خاک کشورمان خواهيم شد.

منبع: پليس استان

برچسب ها: کردستان ، کشف سلاح جنگی ، مرزبانی کردستان
خبرهای مرتبط
انهدام باند قاچاق سلاح و مهمات در عملیات ضربتی پلیس
باند قاچاق سلاح و مهمات در مریوان منهدم شد
کشف محموله سلاح و مهمات جنگی در بانه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حادثه مرگبار رانندگی در محور سنندج _ دهگلان
کشف محموله سلاح و مهمات جنگی قاچاق در مرز کردستان
صدور آنی کارت سوخت در کردستان؛ خدمات‌رسانی در هفت شهرستان
آخرین اخبار
صدور آنی کارت سوخت در کردستان؛ خدمات‌رسانی در هفت شهرستان
حادثه مرگبار رانندگی در محور سنندج _ دهگلان
کشف محموله سلاح و مهمات جنگی قاچاق در مرز کردستان
۴۲ هزار مأموریت امدادی؛ کارنامه هشت‌ماهه اورژانس کردستان
گلوگاه کامیاران زیر ذره‌بین؛ نظارت بر حمل محموله‌های چوبی تشدید شد
تداوم تجمعات مردمی در کردستان با فعال‌سازی قرارگاه‌های شهرستانی دنبال شود