رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تولید کالای حلال به صنعت بزرگی تبدیل شده و باید در این خصوص برنامه ریزی بهتری انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در نشست همایش حلال و سلامت گفت: اکنون بیش از دو سوم محصولات حلال در کشور‌های غیر مسلمان تولید می‌کنند. کشور چین بزرگترین تولید کننده محصولات حلال است.

به گفته وی سازمان غذا و دارو در زمینه کالا‌های سلامت حلال فعالیت‌های خوبی انجام داده است و هر کالای تولید شده کشورمان حلال و مورد تایید است.

پیرصالحی تاکید کرد: تولید کالای حلال در دنیا به یک صنعت بزرگ تبدیل شده است و در ایران باید در زمینه محصولات حلال برنامه ریزی و همکاری بیشتری بین نهاد‌های مختلف  انجام شود. 

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: حلال یک موضوع جهانی است و تمام مسائل را در برگرفته است. الان از موضوع حلال باید در حوزه‌های مختلف از جمله غذا، گردشگری و سایر زمینه‌ها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: معتقدیم که در زمینه حلال باید یک همگرایی در بین کشور‌های اسلامی ایجاد شود.

برچسب ها: حلال ، تولید دارو
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