ارزش تولید زعفران گلستان به حدود ۲ هزار میلیارد تومان رسید/ ضرورت راه اندازی بانک زعفران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - جامی در هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان اظهار کرد: ضروری است در برنامه‌ریزی‌های بخش کشاورزی استان، علاوه بر محصولات عمده و رایج، به کشت محصولاتی با ارزش افزوده بالا و ظرفیت صادراتی نیز توجه ویژه شود و این موضوع در نشست‌های تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به ماهیت تعاونی و مردمی سازمان تعاون روستایی افزود: این مجموعه با وجود ساختار دولتی، خود را در کنار کشاورزان و تولیدکنندگان می‌داند و تلاش می‌کند در تمامی محصولات کشاورزی، با رویکرد حمایت از تولید و تأمین منافع جامعه هدف، نقش مؤثری ایفا کند.

مدیر تعاون روستایی گلستان با اشاره به فعالیت این مجموعه در حوزه گیاهان دارویی گفت: زعفران یکی از محصولات شاخص این حوزه در استان است و در کنار آن، در سایر گیاهان دارویی نیز فعالیت‌هایی دنبال می‌شود.

جامی ارزش تولید زعفران استان را حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: گلستان در حال حاضر چهارمین استان تولیدکننده زعفران کشور است و با وجود برخی محدودیت‌ها، در بازار این محصول حضور فعالی دارد. البته آمار‌های تولید ممکن است تحت تأثیر خسارات ناشی از سیل اخیر در شرق استان دستخوش تغییر شود.

وی با بیان اینکه بازار زعفران به‌صورت روزانه از نظر قیمت گل و محصول خشک رصد می‌شود، تصریح کرد: بازار این محصول همچنان تحت تأثیر بازار‌های بزرگ‌تر، به‌ویژه خراسان رضوی و بازار‌های صادراتی قرار دارد، اما گلستان نیز در این بازار نقش‌آفرینی می‌کند و چشم‌انداز مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این بخش وجود دارد.

مدیر تعاون روستایی گلستان ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم زنجیره تولید زعفران در استان، نبود زیرساخت‌های کافی برای فرآوری گل زعفران در زمان برداشت است. نیروی کار مورد نیاز برای این فرآیند وجود دارد، اما باید سازوکار مناسبی برای جمع‌آوری، فرآوری و عرضه محصول ایجاد شود.

جامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زنجیره ارزش زعفران خاطرنشان کرد: راه‌اندازی بانک زعفران در استان می‌تواند بخشی از خلأ‌های موجود در این زنجیره را برطرف کند و زمینه ساماندهی بهتر محصول تولیدی و افزایش ارزش اقتصادی آن را فراهم آورد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت تولید و شرایط بازار گفت: توسعه سایر گیاهان دارویی نیز باید با توجه به میزان تقاضا، ظرفیت تولید و چالش‌های موجود دنبال شود. در همین راستا، امیدواریم با استفاده از ظرفیت کارشناسان، فعالان اقتصادی و همکاری سازمان جهاد کشاورزی، در جریان نشست‌های تخصصی پیش‌رو، راهکار‌های عملی برای توسعه این بخش در استان بررسی و پیگیری شود.