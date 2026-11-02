با مشارکت باشگاه پرسپولیس تهران، خیران و جامعه ورزش استان، زمینه آزادی ۲۰۰ زندانی جرائم غیرعمد و بازگشت تعدادی از مادران زندانی به آغوش خانواده در مازندران فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند استان مازندران با مشارکت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، اداره کل ورزش و جوانان مازندران، ستاد دیه، خیران، نهاد‌های مسئول و باشگاه رسانه ورزش مازندران در ساری برگزار شد و طی آن، ۲۰۰ زندانی جرائم غیرعمد به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

در این مراسم که با حضور پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران، رئیس‌کل دادگستری مازندران، مدیرکل زندان‌های استان، رئیس ستاد دیه مازندران، مدیرکل ورزش و جوانان استان، اعضای باشگاه رسانه ورزش مازندران، خبرنگاران و جمعی از خیران برگزار شد، از مشارکت‌کنندگان در این حرکت خیرخواهانه قدردانی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در آیین آزادی ۲۰۰ زندانی شهرستان ساری، آزادی زندانیان نیازمند را جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ نوع‌دوستی دانست و با قدردانی از خیرین برای آزادی زندانیان، گفت: کاهش جمعیت کیفری و بازگشت زندانیان واجد شرایط به آغوش خانواده‌ها از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است.

دکتر عباس پوریانی ضمن قدردانی از این اقدام انسان‌دوستانه خیرین، آزادی زندانیان واجد شرایط را اقدامی ارزشمند در راستای تحکیم بنیان خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه دانست و افزود: کمک به آزادی زندانیانی که امکان بازگشت آنان به جامعه و خانواده فراهم است، مصداق روشن مسئولیت‌پذیری اجتماعی، همدلی و نوع‌دوستی است.

او گفت: اقدام ارزشمند باشگاه پرسپولیس در مشارکت برای آزادی زندانیان در استان‌های مختلف، از جمله مازندران، حرکتی شایسته، انسانی و قابل تقدیر است که آثار و برکات آن پیش از همه در زندگی خانواده‌هایی نمایان می‌شود که مدت‌ها در انتظار بازگشت عزیزان خود بوده‌اند.

رئیس کل دادگستری مازندران با قدردانی از خیرین و تمامی افرادی که در این اقدام مشارکت داشته‌اند، گفت: امیدواریم این حرکت ارزشمند به یک فرهنگ مستمر و فراگیر در جامعه تبدیل شود و سایر باشگاه‌ها، مجموعه‌های ورزشی و ظرفیت‌های اجتماعی کشور نیز در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند.

در بخش پایانی مراسم، تعدادی از زندانیان آزادشده به‌صورت نمادین با پوشیدن لباس باشگاه پرسپولیس و دریافت شاخه گل بدرقه شدند. همچنین باشگاه پرسپولیس با اهدای لباس این باشگاه از خیران و عوامل مشارکت‌کننده در فرآیند آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تقدیر کرد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیمای مازندران