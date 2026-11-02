در حملات و تیراندازی ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف نوار غزه، چهار فلسطینی شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک منبع پزشکی روز دوشنبه اعلام کرد در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه، چهار فلسطینی شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در حمله به منطقه المواصی در غرب خان‌یونس، یک مرد شهید و پنج نفر از جمله یک زن و دو دختر زخمی شدند. در حمله دیگری به خان‌یونس نیز یک فلسطینی شهید و چهار نفر زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است.

همچنین در حمله به شرق دیرالبلح، یک مرد ۴۰ ساله شهید و یک نفر دیگر زخمی شد. یک فلسطینی دیگر نیز بر اثر جراحات ناشی از حمله روز یکشنبه به المواصی جان باخت.

منابع محلی از تیراندازی و گلوله‌باران مناطق شرقی و جنوبی خان‌یونس، حمله پهپادی به تجمعی از فلسطینیان در شرق دیرالبلح و تخریب خانه‌ها و ساختمان‌ها در این منطقه خبر دادند. در شهر غزه نیز مناطق شرقی و نوار ساحلی هدف تیراندازی ارتش اسرائیل قرار گرفتند.

طبق آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، یک‌هزار و ۵۸۳ فلسطینی شهید و پنج‌هزار و ۷۱۱ نفر زخمی شده‌اند.

منبع: خبرگزاری آناتولی