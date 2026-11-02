سومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۶ با حضور شرکت‌کنندگانی از ۱۱۶ کشور و در شش حوزه تخصصی فناوری، از ۱۱ تا ۱۴ آبان‌ماه در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سجاد عباس‌فشمی، دبیر برگزاری رویداد المپیک فناوری ۲۰۲۶، با اشاره به برگزاری سومین دوره این رویداد اظهار کرد: المپیک فناوری رقابتی در سطح ملی و بین‌المللی است که با هدف شناسایی، ارزیابی و پرورش استعداد‌های برتر در حوزه‌های نوین فناوری و مهارت‌های تخصصی، هر ساله توسط پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه رقابت‌های امسال در شش حوزه تخصصی فناوری برگزار می‌شود، افزود: حوزه‌هایی همچون اینترنت اشیا، پهپاد و رباتیک از جمله محور‌های این دوره هستند که شرکت‌کنندگان در قالب لیگ‌های تخصصی و متناسب با مهارت‌های هر حوزه، مسیر رقابت خود را طی می‌کنند.

عباس‌فشمی با تشریح فرایند برگزاری سومین دوره المپیک فناوری بیان کرد: فرایند ثبت‌نام شرکت‌کنندگان از خردادماه آغاز شد و متقاضیان پس از ثبت‌نام، دوره‌های آموزشی و آماده‌سازی تخصصی را پشت سر گذاشتند تا برای حضور در رقابت‌ها آمادگی لازم را کسب کنند. پس از آن، از شهریورماه مرحله مقدماتی رقابت‌ها آغاز شد و شرکت‌کنندگان برای کسب سهمیه حضور در مرحله نهایی به رقابت پرداختند.

دبیر برگزاری رویداد المپیک فناوری ۲۰۲۶ ادامه داد: در این دوره، در مجموع ۱۳ هزار و ۳۰۰ نفر از ۱۱۶ کشور در بخش‌های مختلف ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۳ هزار و ۸۰۰ نفر در بخش بین‌الملل حضور دارند. همچنین آمار ثبت‌نام‌کنندگان نسبت به دوره گذشته حدود ۹۰ درصد رشد داشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از برگزاری مراحل آموزشی و مقدماتی و مشخص شدن افراد راه‌یافته، برگزیدگان رقابت‌ها از ۱۱ تا ۱۴ آبان‌ماه در محل برگزاری المپیک فناوری در پارک فناوری پردیس گرد هم می‌آیند تا در مرحله نهایی، توانمندی‌های تخصصی خود را در رقابتی فناورانه و بین‌المللی به نمایش بگذارند.

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برچسب ها: المپیک ، فناوری ، پارک فناوری پردیس
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