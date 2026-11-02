قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۶۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۵ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۴ میلیون و ۳۰۴ هزار تومان