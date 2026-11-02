امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید ۲۶۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۲۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
نیم سکه  ۱۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۷۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۳۷ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۳۴ میلیون و ۳۰۴ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵
فریب تخفیف‌های وسوسه‌کننده در بازار طلای آنلاین را نخورید
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۹ آبان ماه ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵
یکسان‌سازی نرخ آرد و گندم راهکاری برای ایجاد رقابت
نرخ انواع ارز ۱۱ آبان در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۶۵۰ هزار تومان است
تأمین ۱۰۰ دستگاه کامیون جدید بدون واردات به ارزش ۳ همت+ فیلم
وزیر راه و شهرسازی:بلاتکلیفی پروژه‌های مسکن حمایتی باید برطرف شود
بانک‌ها به تعهدات مسکن عمل نکردند/ ۳۶۰ همت جریمه هنوز وصول نشده است + فیلم
واردات برق؛ راهکار تازه برای صنایع جهت عبور از محدودیت‌های انرژی
ایران مستندات حملات به بنادر را به آیمو ارائه کرد
مدیران باید علت بلاتکلیفی متقاضیان مسکن را مشخص کنند
آخرین اخبار
مالکان خودروهای فرسوده مراقب پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری تلفنی باشند
کاهش ۵ هزار و ۲۲۸ واحدی شاخص کل بورس بورس
سهم آبزی پروری به ۵۳ درصد افزایش یافته است
تأمین ۱۰۰ دستگاه کامیون جدید بدون واردات به ارزش ۳ همت+ فیلم
رشد صادرات ایران به دو مقصد مهم منطقه‌ای؛ ترکیه ۵۹ درصد، عمان ۲۳ درصد
نوآوری کلید ارتقای امنیت غذایی و معیشت‌های تاب‌آور است
دیپلماسی دولت با کشورهای همسایه برای شکستن محاصره حمل‌ونقلی ادامه دارد
شفاف سازی هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق
توسعه پرورش ماهی در قفس راهکاری برای تأمین غذا
وجود بیش از ۱۳ هزار کامیون با عمر بالای ۵۰ سال در کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵
امنیت غذایی نباید قربانی جنگ و تحریم‌های یک‌جانبه شود
الگوی تولید محصولات دامی و زراعت چوب ابلاغ می‌شود
بانک‌ها به تعهدات مسکن عمل نکردند/ ۳۶۰ همت جریمه هنوز وصول نشده است + فیلم
پرداخت ۱۵ میلیارد تومان پاداش به گزارش‌دهندگان استخراج غیرمجاز رمزارز/ افزایش پاداش در راه است؟
۳۶ همت برای تأمین زیرساخت‌های مسکن اختصاص یافت
متقاضیان خرید شمش طلا مرکز مبادله فقط تا امشب برای واریز وجه فرصت دارند
شمار عرضه‌کنندگان برق در بورس انرژی از ۱۳۰۰ بازیگر گذشت؛ افزایش بیش از ۹ برابری در کمتر از سه سال
شناسایی ۵۰۰ همت دارایی مازاد دولت/ نخستین صندوق مولدسازی املاک در آستانه تشکیل
نرخ انواع ارز ۱۱ آبان در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
کشاورزان از دپوی محصولات برداشت شده اجتناب کنند
سهام بنیادی در کانون توجه؛ بازار سرمایه آماده بازگشت است؟
وزیر راه و شهرسازی:بلاتکلیفی پروژه‌های مسکن حمایتی باید برطرف شود
مدیران باید علت بلاتکلیفی متقاضیان مسکن را مشخص کنند
واردات برق؛ راهکار تازه برای صنایع جهت عبور از محدودیت‌های انرژی
ایران مستندات حملات به بنادر را به آیمو ارائه کرد
یکسان‌سازی نرخ آرد و گندم راهکاری برای ایجاد رقابت
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۶۵۰ هزار تومان است
اثر قطعی برق چاه‌های کشاورزی بر تولید محصولات اساسی چقدر است؟
هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق شفاف‌سازی شد/ ۹۰ درصد مشترکان فقط ۷ تا ۲۲ هزار تومان می‌پردازند