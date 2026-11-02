باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلال حمه‌حسنی درباره نحوه دریافت کارت سوخت برای خودرو‌های فاقد کارت اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه FCS.NIOPDC.IR برای ثبت‌نام و دریافت کارت سوخت اقدام کنند.

وی گفت: به‌منظور تسریع در ارائه خدمات، دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت در شهرستان‌های سنندج، سقز، بانه، مریوان، قروه، بیجار و کامیاران راه‌اندازی شده است تا کارت سوخت متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان همچنین با تشریح اهداف اجرای طرح تخصیص ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم به کارت سوخت خودرو‌های شخصی در استان کردستان، بیان کرد: این طرح از اول آبان، با هدف کاهش صف‌های انتظار و بهبود روند سوخت‌گیری در جایگاه‌های عرضه سوخت استان آغاز شده است.

حمه‌حسنی افزود: با اجرای این طرح و حذف کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها، مدیریت سهمیه سوخت به‌صورت مستقیم به رانندگان واگذار شده است که این تصمیم افزون‌بر کمک به نظم‌بخشی و بهبود فرایند توزیع سوخت، در کاهش صف‌های انتظار جایگاه‌ها نیز مؤثر بوده است.

وی همچنین با اشاره به وضع مسافران و خودرو‌های عبوری از استان گفت: رانندگان دیگر استان‌ها که در کردستان تردد می‌کنند نیز می‌توانند از سهمیه ۵۰ لیتری پیش‌بینی‌شده در این طرح بهره‌مند شوند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان تأکید کرد: اجرای طرح تخصیص ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم در کردستان، ضمن کاهش صف‌های انتظار و تسهیل فرایند سوخت‌گیری، دیدگاه‌های متفاوتی را درباره میزان سهمیه اختصاص‌یافته به همراه داشته است. موضوعی که ارزیابی آثار آن در ادامه اجرای طرح و بررسی بازخورد رانندگان می‌تواند به شناخت بهتر نیاز‌های مصرف‌کنندگان کمک کند.

منبع:شرکت نفت استان