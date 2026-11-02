باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مصلح رئیس انجمن انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بزرگ مقایس در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده ای با اشاره به آغاز طرح نوسازی ناوگان از سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در نخستین مرحله این طرح، بیش از ۱۴۰ دستگاه خودرو رونمایی شد که بخشی از آن‌ها وارد چرخه فعالیت شدند و بخشی نیز برای معرفی و بهره‌برداری در مراحل بعدی نگهداری شدند.

وی افزود: در مرحله دوم نوسازی نیز حدود ۱۰۰ دستگاه و بیش از آن کشنده جدید تأمین شده است که وارد چرخه حمل‌ونقل خواهند شد. بخشی از این خودروها امروز در مراسم حضور دارند و بخشی دیگر هم‌اکنون در پروژه‌ها و فعالیت‌های حمل‌ونقلی مشغول به کار هستند.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ مقیاس با اشاره به وضعیت فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: در برنامه‌های توسعه پنجم و هفتم، نوسازی حدود ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده بود، اما این هدف تاکنون به شکل مطلوب محقق نشده است.

مصلح با بیان اینکه بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان با عمر بالای ۵۰ سال در کشور وجود دارد، گفت: این خودروهای فرسوده به ازای پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر بیش از ۷۵ لیتر سوخت مصرف می‌کنند، در حالی که مصرف سوخت ناوگان نوسازی‌شده به حدود ۳۵ تا حداکثر ۴۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کاهش می‌یابد.

وی صرفه‌جویی در مصرف سوخت را یکی از دستاوردهای مهم نوسازی ناوگان دانست و افزود: نوسازی خودروهای سنگین علاوه بر کاهش مصرف سوخت، می‌تواند به بهبود بهره‌وری حمل‌ونقل و کمک به تأمین پایدار کالاهای اساسی و سوخت در کشور منجر شود.

مصلح با اشاره به منابع مالی تأمین ناوگان جدید اظهار کرد: این طرح عمدتاً بدون کمک دولت و با اتکا به منابع سهامداران اجرا شده و بخشی از منابع مورد نیاز نیز از طریق تسهیلات بانکی با نرخ سود بالای ۲۲ درصد تأمین شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون حمایت یارانه‌ای مشخصی برای نوسازی ناوگان این شرکت‌ها محقق نشده است، گفت: اگرچه قرار بود تسهیلاتی در این زمینه اختصاص یابد، اما این حمایت‌ها هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت‌ حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس تأکید کرد: با وجود نبود حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، شرکت‌ها به دلیل تعهدی که در قبال مردم، سهامداران و تأمین و جابه‌جایی کالاهای اساسی کشور دارند، اجرای طرح نوسازی را آغاز کردند و تأمین و ورود ناوگان جدید به چرخه حمل‌ونقل را در دستور کار قرار دادند.