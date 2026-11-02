باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خالد بن سلمان؛ وزیر دفاع عربستان سعودی روز دوشنبه در دو تماس تلفنی جداگانه با همتایان ژاپنی و استرالیایی خود، درباره تقویت همکاری‌های دفاعی گفت‌و‌گو کرد و در هر دو تماس، حملات یمن به عربستان را محکوم کرد.

وزیر دفاع عربستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در تماس تلفنی با «شینجیرو کویزومی»، وزیر دفاع ژاپن، همکاری‌های نظامی و دفاعی دو کشور را مورد تمجید قرار داده است.

وی افزود که دو طرف راه‌های تقویت همکاری‌های دفاعی میان عربستان و ژاپن را بررسی و بر اهمیت حمایت از تلاش‌ها برای تحقق امنیت و ثبات در منطقه تأکید کردند.

وزیر دفاع عربستان همچنین اعلام کرد که در این تماس، دو طرف حملات «تروریستی» انصارالله یمن علیه عربستان را محکوم کردند.

خالد بن سلمان در پیام دیگری در شبکه ایکس درباره تماس جداگانه خود با «ریچارد مارلز»، وزیر دفاع استرالیا، گفت که دو طرف راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی میان دو کشور دوست در حوزه دفاعی را بررسی کردند.

وی افزود: «ما بر تعهد مشترک خود در قبال چالش‌های کنونی منطقه با هدف حمایت از امنیت و ثبات تأکید کردیم و حملات انصارالله به عربستان را محکوم کردیم.»

این تماس‌ها در شرایطی انجام شده است که حملات یمن به عربستان ادامه دارد و شامل حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در داخل این کشور بوده است. همچنین نهاد‌های سعودی طی هفته‌های گذشته در واکنش به این حملات، سامانه‌های هشدار اولیه را در مناطق مختلف فعال کرده‌اند.

عربستان سعودی از مارس ۲۰۱۵ ائتلافی نظامی را برای حمله به یمن تشکیل داد، از آن سال تاکنون یمن دائما تحت حمله و محاصره عربستان بوده است.

منبع: آناتولی