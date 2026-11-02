یکپارچه‌سازی ۱۲۰۰ هکتار اراضی با اجرای ۵۰۰ سامانه نوین آبیاری در چهارمحال و بختیاری انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تحقق مجموعه‌ای از اقدامات زیربنایی و توسعه‌ای در حوزه مدیریت منابع آب و خاک خبر داد و گفت: افزایش راندمان انتقال و توزیع آب به بیش از ۵۹ درصد، اجرای ۵۰۰ سامانه نوین آبیاری با اعتبارات دولتی، یکپارچه‌سازی و تجهیز یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی، اجرای ۲۵ کیلومتر خطوط انتقال آب با لوله و آبرسانی به یک‌هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد بیدکان، بخشی از دستاوردهای این مدیریت در راستای افزایش بهره‌وری، مقابله با خشکسالی و تحقق سیاست‌های ابلاغی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۵ است.

غلامرضا ذاکری با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در شرایط تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی‌ها و تشدید محدودیت‌های آبی افزود: توسعه زیرساخت‌های نوین آبیاری، اصلاح شبکه‌های انتقال و توزیع آب، احیای قنوات، بهسازی کانال‌های آبرسانی و مشارکت سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌های زیربنایی، از مهم‌ترین راهبردهای این مدیریت برای افزایش بهره‌وری و کاهش خسارات ناشی از خشکسالی است.

ذاکری با اشاره به عملکرد استان در زمینه افزایش بهره‌وری آب اظهار داشت: با اجرای برنامه‌های فنی و زیرساختی، راندمان آبیاری در استان به بالاتر از متوسط کشوری افزایش یافته و راندمان انتقال و توزیع آب نیز به بیش از ۵۹ درصد رسیده است.

وی تصریح کرد: این دستاورد در نتیجه مجموعه اقداماتی همچون توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، اصلاح و بهسازی شبکه‌های انتقال و توزیع، استفاده از خطوط انتقال آب با لوله و ارتقای روش‌های مدیریت مصرف آب در اراضی کشاورزی حاصل شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: در سال جاری، ۱۰ کیلومتر از قنوات استان بازسازی و نوسازی شده، چهار کیلومتر از کانال‌های آبرسانی تکمیل و عملیات بهسازی جاده‌های بین مزارع نیز دنبال شده است.

وی افزود: اجرای ۵۰۰ سامانه نوین آبیاری از محل اعتبارات دولتی، مطالعه و طراحی یک‌هزار هکتار سامانه نوین آبیاری و اجرای ۲۵ کیلومتر خطوط انتقال آب با لوله، از دیگر اقدامات شاخص این مدیریت در راستای مدیریت بهینه منابع آبی، افزایش راندمان انتقال و مصرف آب و کاهش خسارات ناشی از خشکسالی به شمار می‌رود.

ذاکری خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات در تحقق کامل هدف تعیین‌شده بهره‌وری استانی و دستیابی به عملکرد ۱۰۰ درصدی هدف بهره‌وری استان در سطح کشور نقش داشته است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، جذب سرمایه‌گذار و توسعه مشارکت بخش خصوصی را از رویکردهای مهم این مدیریت در اجرای طرح‌های زیربنایی عنوان کرد و گفت: یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تجهیز آن‌ها به سامانه‌های نوین آبیاری، از اقدامات مؤثر در کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری آب و خاک، تسهیل عملیات مکانیزاسیون و ارتقای عملکرد محصولات کشاورزی است.

ذاکری با اشاره به اجرای طرح‌های گسترده در این زمینه اظهار داشت: در همین راستا، آبرسانی به یک‌هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد بیدکان در محدوده یک شهر و سه روستا انجام شده و این اراضی در مرحله بهره‌برداری قرار دارند.

وی افزود: همچنین با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی یکپارچه‌سازی و به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده و عملیات اجرایی در سطح ۵۰۰ هکتار دیگر نیز در حال انجام است.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و مشارکت بهره‌برداران، علاوه بر تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی، زمینه توسعه الگوهای نوین مدیریت اراضی، افزایش بهره‌وری سرمایه و منابع تولید و تقویت اقتصاد کشاورزی در مناطق روستایی را فراهم می‌کند.

ذاکری در ادامه به اقدامات انجام‌شده با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: طی یک سال اخیر، چهار پروژه انتقال آب شامل پروژه‌های بالد، سنگبیل، مازه رستم‌آباد و فلارد در شهرستان‌های اردل و فلارد با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجرا شده و در چارچوب این پروژه‌ها، عملیات یکپارچه‌سازی اراضی نیز انجام گرفته است.
وی این اقدامات را نمونه‌ای از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان دانست و افزود: مشارکت بخش خصوصی در تأمین و انتقال آب و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، نقش مهمی در تسریع اجرای طرح‌ها، افزایش بهره‌وری منابع و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه فعالیت‌های تولیدی دارد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین از اجرای پروژه انتقال آب و سامانه آبیاری نوین ممسنی در سطح ۲۴۰ هکتار خبر داد و اظهار داشت: این پروژه با مشارکت سرمایه‌گذار در حال اجراست و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فاز نخست آن تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: اجرای این طرح در کنار سایر پروژه‌های مشارکتی، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های آبیاری، افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و فراهم‌سازی زمینه توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان خواهد بود.



برچسب ها: سامانه نوین آبیاری ، جهادکشاورزی
خبرهای مرتبط
آغاز عملیات اجرای سامانه نوین آبیاری در شهرستان بن
توسعه سامانه‌های آبیاری در آرادان
امسال ۵٠٢ هکتار از اراضی کشاورزی سمنان به سامانه نوین آبیاری مجهز شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجرای ۵۰۰ سامانه نوین آبیاری در چهارمحال و بختیاری + عکس
اعزام نخستین کاروان دانشگاهی چهارمحال و بختیاری به اردوی شهدای مدرسه میناب + عکس
انجام چهلمین پیوند کبد غرب کشور در شهرکرد
آخرین اخبار
اجرای ۵۰۰ سامانه نوین آبیاری در چهارمحال و بختیاری + عکس
انجام چهلمین پیوند کبد غرب کشور در شهرکرد
اعزام نخستین کاروان دانشگاهی چهارمحال و بختیاری به اردوی شهدای مدرسه میناب + عکس
کشف و ضبط ۳۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرکرد
ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی چهارمحال‌وبختیاری به ۶۱۷ مگاوات می‌رسد