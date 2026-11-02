باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تحقق مجموعه‌ای از اقدامات زیربنایی و توسعه‌ای در حوزه مدیریت منابع آب و خاک خبر داد و گفت: افزایش راندمان انتقال و توزیع آب به بیش از ۵۹ درصد، اجرای ۵۰۰ سامانه نوین آبیاری با اعتبارات دولتی، یکپارچه‌سازی و تجهیز یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی، اجرای ۲۵ کیلومتر خطوط انتقال آب با لوله و آبرسانی به یک‌هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد بیدکان، بخشی از دستاوردهای این مدیریت در راستای افزایش بهره‌وری، مقابله با خشکسالی و تحقق سیاست‌های ابلاغی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۵ است.

غلامرضا ذاکری با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در شرایط تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی‌ها و تشدید محدودیت‌های آبی افزود: توسعه زیرساخت‌های نوین آبیاری، اصلاح شبکه‌های انتقال و توزیع آب، احیای قنوات، بهسازی کانال‌های آبرسانی و مشارکت سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌های زیربنایی، از مهم‌ترین راهبردهای این مدیریت برای افزایش بهره‌وری و کاهش خسارات ناشی از خشکسالی است.

ذاکری با اشاره به عملکرد استان در زمینه افزایش بهره‌وری آب اظهار داشت: با اجرای برنامه‌های فنی و زیرساختی، راندمان آبیاری در استان به بالاتر از متوسط کشوری افزایش یافته و راندمان انتقال و توزیع آب نیز به بیش از ۵۹ درصد رسیده است.

وی تصریح کرد: این دستاورد در نتیجه مجموعه اقداماتی همچون توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، اصلاح و بهسازی شبکه‌های انتقال و توزیع، استفاده از خطوط انتقال آب با لوله و ارتقای روش‌های مدیریت مصرف آب در اراضی کشاورزی حاصل شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: در سال جاری، ۱۰ کیلومتر از قنوات استان بازسازی و نوسازی شده، چهار کیلومتر از کانال‌های آبرسانی تکمیل و عملیات بهسازی جاده‌های بین مزارع نیز دنبال شده است.

وی افزود: اجرای ۵۰۰ سامانه نوین آبیاری از محل اعتبارات دولتی، مطالعه و طراحی یک‌هزار هکتار سامانه نوین آبیاری و اجرای ۲۵ کیلومتر خطوط انتقال آب با لوله، از دیگر اقدامات شاخص این مدیریت در راستای مدیریت بهینه منابع آبی، افزایش راندمان انتقال و مصرف آب و کاهش خسارات ناشی از خشکسالی به شمار می‌رود.

ذاکری خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات در تحقق کامل هدف تعیین‌شده بهره‌وری استانی و دستیابی به عملکرد ۱۰۰ درصدی هدف بهره‌وری استان در سطح کشور نقش داشته است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، جذب سرمایه‌گذار و توسعه مشارکت بخش خصوصی را از رویکردهای مهم این مدیریت در اجرای طرح‌های زیربنایی عنوان کرد و گفت: یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تجهیز آن‌ها به سامانه‌های نوین آبیاری، از اقدامات مؤثر در کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری آب و خاک، تسهیل عملیات مکانیزاسیون و ارتقای عملکرد محصولات کشاورزی است.

ذاکری با اشاره به اجرای طرح‌های گسترده در این زمینه اظهار داشت: در همین راستا، آبرسانی به یک‌هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد بیدکان در محدوده یک شهر و سه روستا انجام شده و این اراضی در مرحله بهره‌برداری قرار دارند.

وی افزود: همچنین با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی یکپارچه‌سازی و به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده و عملیات اجرایی در سطح ۵۰۰ هکتار دیگر نیز در حال انجام است.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و مشارکت بهره‌برداران، علاوه بر تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی، زمینه توسعه الگوهای نوین مدیریت اراضی، افزایش بهره‌وری سرمایه و منابع تولید و تقویت اقتصاد کشاورزی در مناطق روستایی را فراهم می‌کند.

ذاکری در ادامه به اقدامات انجام‌شده با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: طی یک سال اخیر، چهار پروژه انتقال آب شامل پروژه‌های بالد، سنگبیل، مازه رستم‌آباد و فلارد در شهرستان‌های اردل و فلارد با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجرا شده و در چارچوب این پروژه‌ها، عملیات یکپارچه‌سازی اراضی نیز انجام گرفته است.

وی این اقدامات را نمونه‌ای از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان دانست و افزود: مشارکت بخش خصوصی در تأمین و انتقال آب و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، نقش مهمی در تسریع اجرای طرح‌ها، افزایش بهره‌وری منابع و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه فعالیت‌های تولیدی دارد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین از اجرای پروژه انتقال آب و سامانه آبیاری نوین ممسنی در سطح ۲۴۰ هکتار خبر داد و اظهار داشت: این پروژه با مشارکت سرمایه‌گذار در حال اجراست و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فاز نخست آن تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: اجرای این طرح در کنار سایر پروژه‌های مشارکتی، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های آبیاری، افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و فراهم‌سازی زمینه توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان خواهد بود.









