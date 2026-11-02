با پیگیری معاونت فرهنگی فرآیند تخصیص ارز مبادله‌ای برای تامین کاغذ ناشران و ثبت نام آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با پیگیری‌های مستمر صورت‌گرفته و هدف تسهیل فرآیند تولید کتاب و حمایت همه‌جانبه از ناشران کشور، تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای برای تامین کاغذ نشر تخصیص یافته است.

بر همین اساس، فرآیند ثبت‌نام ناشران متقاضی دریافت کاغذ دولتی از امروز (دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵) آغاز شده است و ناشران محترم می‌توانند با مراجعه به سامانه WWW.paperds.ir نسبت به ثبت میزان نیاز و درخواست خود اقدام کنند.

 در ادامه درخواست‌های ثبت‌شده در کمیته توزیع کاغذ معاونت امور فرهنگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از تایید میزان کاغذ اختصاص یافته به هر ناشر، پیش‌فاکتور رسمی صادر شده و ناشران محترم می‌توانند پس از واریز وجه، کاغذ مورد نظر خود را دریافت کنند.

کاغذ‌های ارائه‌شده در این طرح به واسطه تامین از محل ارز مبادله‌ای، با نرخی متناسب‌تر نسبت به بازار آزاد عرضه می‌شوند. این اقدام راهبردی با هدف حمایت از ناشران و کمک به تنظیم بازار صورت گرفته است تا با تزریق این محموله‌ها، از نوسانات هیجانی قیمت جلوگیری شده و بازار کاغذ ضمن دستیابی به ثبات نسبی، مسیر تعدیل منطقی قیمت‌ها را طی کند.

منبع: وزارت فرهنگ

برچسب ها: صنعت نشر ، نرخ کاغذ
خبرهای مرتبط
چرایی؛ پلی میان صنعت نشر و فناوری‌های نوین
ایجاد بانک جامع نوآوری‌های صنعت نشر در دستور کار
بخشی از هزینه‌های ناشران با برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب جبران می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
«پهپاد‌های ارتش» به شبکه خبر رسید
چالش‌های همسایگی با خانواده هوش مصنوعی در سریال «نسخه آزمایشی»
همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا؛ فیلم «سگ را بجنبان» در قاب نمایش
آغاز ثبت‌نام کاغذ نشر با نرخ ارز مبادله‌ای
هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان به ایستگاه پایانی رسید/ تاکید بر احیای نقش مساجد در فعالیت‌های قرآنی
آخرین اخبار
هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان به ایستگاه پایانی رسید/ تاکید بر احیای نقش مساجد در فعالیت‌های قرآنی
آغاز ثبت‌نام کاغذ نشر با نرخ ارز مبادله‌ای
«پهپاد‌های ارتش» به شبکه خبر رسید
همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا؛ فیلم «سگ را بجنبان» در قاب نمایش
چالش‌های همسایگی با خانواده هوش مصنوعی در سریال «نسخه آزمایشی»
جایزه بهترین سریال ABU به تلویزیون ایران رسید
علت دشمنی‌ها این است که ایران می‌خواهد مستقل و آزاد زندگی کند
پخش سری جدید «گفت‌وگوی ویژه مردمی» از شبکه تهران سیما
بازخوانی و نقد «تاریخ سینمای ایران» در کتابخانه ملی ایران