باشگاه خبرنگاران جوان - تداوم حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه کشورمان در دویست و چهل و پنجمین شب از تجمعات مردمی بار دیگر نشان داد که خاک پاک و مقدس کشورمان هیچ وقت به دست دشمنان و بیگانگان نخواهد افتاد و راه شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی ادامه دارد.
شهروندخبرنگارهای ما گوشههایی از حال و هوای حماسی مردم در اقصی نقاط کشور را به نمایش گذاشت.
موج دویست و چهل و پنجمین شب تجمعات مردم انقلابی بروجرد
حضور مردم انقلابی آبدان از توابع استان بوشهر در میدان مقاومت
اجتماع شبانه مردم انقلابی مردم انقلابی آبدان از توابع استان بوشهر
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