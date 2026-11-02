باشگاه خبرنگاران جوان - تداوم حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه کشورمان در دویست و چهل و پنجمین شب از تجمعات مردمی بار دیگر نشان داد که خاک پاک و مقدس کشورمان هیچ وقت به دست دشمنان و بیگانگان نخواهد افتاد و راه شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی ادامه دارد.

شهروندخبرنگار‌های ما گوشه‌هایی از حال و هوای حماسی مردم در اقصی نقاط کشور را به نمایش گذاشت.

موج دویست و چهل و پنجمین شب تجمعات مردم انقلابی بروجرد

دانلود فیلم اصلی کد ویدیو <div id="video-display-embed-code_21730438"><script type="text/JavaScript" src="https://www.yjc.ir/fa/news/play/embed/9144827/21730438?width=400&height=300"></script></div> حضور مردم انقلابی آبدان از توابع استان بوشهر در میدان مقاومت دانلود فیلم اصلی کد ویدیو <div id="video-display-embed-code_21730596"><script type="text/JavaScript" src="https://www.yjc.ir/fa/news/play/embed/9144827/21730596?width=400&height=300"></script></div> اجتماع شبانه مردم انقلابی مردم انقلابی آبدان از توابع استان بوشهر

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