شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری از حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه اقصی نقاط کشورمان را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تداوم حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه کشورمان در دویست و چهل و پنجمین شب از تجمعات مردمی بار دیگر نشان داد که خاک پاک و مقدس کشورمان هیچ وقت به دست دشمنان و بیگانگان نخواهد افتاد و راه شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی ادامه دارد.
شهروندخبرنگار‌های ما گوشه‌هایی از حال و هوای حماسی مردم در اقصی نقاط کشور را به نمایش گذاشت.

موج دویست و چهل و پنجمین شب تجمعات مردم انقلابی بروجرد

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 حضور مردم انقلابی  آبدان از توابع استان بوشهر در میدان مقاومت

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اجتماع شبانه مردم انقلابی مردم انقلابی آبدان از توابع استان بوشهر

حال و هوای شهروندخبرنگار‌ها در شب‌های اقتدار و مقاومت

حال و هوای شهروندخبرنگار‌ها در شب‌های اقتدار و مقاومت

حال و هوای شهروندخبرنگار‌ها در شب‌های اقتدار و مقاومت

حال و هوای شهروندخبرنگار‌ها در شب‌های اقتدار و مقاومت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: سوژه خبری ، تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب
خبرهای مرتبط
نگاهی به تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها
شهروندخبرنگار البرز؛
تجمع شبانه مردم با صلابت ماهدشت در شب‌های اقتدار و مقاومت + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
تجمعات شبانه مردم کاشمر به ایستگاه ۲۴۱ رسید + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
ماشاءالله،مردم،خداقوت
۰
۰
پاسخ دادن
گلایه بازنشستگان تامین اجتماعی از تاخیر در واریز مطالبات
حال و هوای شهروندخبرنگار‌ها در شب‌های اقتدار و مقاومت
گلایه متقاضیان زنجانی از تاخیر در اجرای طرح جوانی جمعیت
آخرین اخبار
حال و هوای شهروندخبرنگار‌ها در شب‌های اقتدار و مقاومت
گلایه متقاضیان زنجانی از تاخیر در اجرای طرح جوانی جمعیت
گلایه بازنشستگان تامین اجتماعی از تاخیر در واریز مطالبات
مشکلات جاده روستای لیزتلخک از زبان شهروندخبرنگار