باشگاه خبرنگاران جوان - آرای جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای بازی های فصل جاری لیگ برتر صادر شد که به شرح زیر است:

*باشگاه خیبر خرم آباد: تخلف سوء رفتار تیمی مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جمریه نقدی قطعی.

* علیرضا قدیری مربی باشگاه گل گهر سیرجان:بدرفتاری در قبال مقام رسمی دو جلسه محرومیت به همراه یک میلیارد ریال جریمه نقدی قابل تجدیدنظر

* باشگاه استقلال خوزستان: نقض اصول کلی رفتار و عدم همخوانی تعداد بلیت فروخته شده با تعداد تماشاگر حاضر در استادیوم: ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی قطعی

* باشگاه شمس اذر قزوین: نقض اصول کلی رفتار: ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی قطعی

* باشگاه چادرملو: پرتاب بطری آب و سردادن شعارهای موهن علیه مقام رسمی مسابقه و عدم همخوانی تعداد بلیت فروخته شده با تعداد تماشاگر حاضر در استادیوم: یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال قابل تجدیدنظر.

* باشگاه استقلال تهران: پرتاب بطری آب و سردادن شعارهای موهن علیه مقام رسمی مسابقه و استفاده از مواد دودزا: یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه قابل تجدید نظر.

* باشگاه پرسپولیس: نقض اصول کلی رفتار و عدم همخوانی تعداد بلیت فروخته شده با تعداد تماشاگر حاضر در استادیوم: ۵۰۰ میلیون ریال جمریه نقدی قطعی

* باشگاه فولاد خوزستان: نقض اصول کلی رفتار: ۲۰۰ میلیون ریال قطعی

* باشگاه سپاهان: نقض اصول کلی رفتار و عدم همخوانی تعداد بلیت فروخته شده با تعداد تماشاگر حاضر در استادیوم: ۵۰۰ میلیون ریال جمریه نقدی قطعی