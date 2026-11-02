باشگاه خبرنگاران جوان - آرای جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای بازی های فصل جاری لیگ برتر صادر شد که به شرح زیر است:
*باشگاه خیبر خرم آباد: تخلف سوء رفتار تیمی مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جمریه نقدی قطعی.
* علیرضا قدیری مربی باشگاه گل گهر سیرجان:بدرفتاری در قبال مقام رسمی دو جلسه محرومیت به همراه یک میلیارد ریال جریمه نقدی قابل تجدیدنظر
* باشگاه استقلال خوزستان: نقض اصول کلی رفتار و عدم همخوانی تعداد بلیت فروخته شده با تعداد تماشاگر حاضر در استادیوم: ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی قطعی
* باشگاه شمس اذر قزوین: نقض اصول کلی رفتار: ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی قطعی
* باشگاه چادرملو: پرتاب بطری آب و سردادن شعارهای موهن علیه مقام رسمی مسابقه و عدم همخوانی تعداد بلیت فروخته شده با تعداد تماشاگر حاضر در استادیوم: یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال قابل تجدیدنظر.
* باشگاه استقلال تهران: پرتاب بطری آب و سردادن شعارهای موهن علیه مقام رسمی مسابقه و استفاده از مواد دودزا: یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه قابل تجدید نظر.
* باشگاه پرسپولیس: نقض اصول کلی رفتار و عدم همخوانی تعداد بلیت فروخته شده با تعداد تماشاگر حاضر در استادیوم: ۵۰۰ میلیون ریال جمریه نقدی قطعی
* باشگاه فولاد خوزستان: نقض اصول کلی رفتار: ۲۰۰ میلیون ریال قطعی
* باشگاه سپاهان: نقض اصول کلی رفتار و عدم همخوانی تعداد بلیت فروخته شده با تعداد تماشاگر حاضر در استادیوم: ۵۰۰ میلیون ریال جمریه نقدی قطعی