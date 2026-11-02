دانشجویان مادر دارای فرزند زیر دو سال می‌توانند از حداکثر چهار نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نامه‌ای خطاب به معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی کشور، بر اجرای تکالیف تعیین‌شده در ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۹ آبان ۱۴۰۰ تأکید کرد.

بر اساس این ابلاغیه، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظف‌اند در راستای اجرای این قانون، تسهیلاتی را برای دانشجویان مادر فراهم کنند.

مرخصی تحصیلی تا چهار نیمسال بدون احتساب در سنوات

بر اساس یکی از بند‌های این ابلاغیه، دانشگاه‌ها باید با درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان مادر دارای فرزند زیر دو سال، حداکثر تا چهار نیمسال و بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت کنند.

فراهم شدن امکان آموزش مجازی برای مادران باردار

همچنین بر اساس این ابلاغیه، فرصت آموزش مجازی یا غیرحضوری باید برای دانشجویان مادر باردار و همچنین دانشجویان دارای فرزند زیر سه سال فراهم شود.

موافقت با میهمانی دانشجویان مادر تا چهار نیمسال

از دیگر تسهیلات پیش‌بینی‌شده، موافقت با درخواست میهمانی دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال به میزان حداکثر چهار نیمسال تحصیلی در مؤسسات آموزش عالی هم‌سطح یا پایین‌تر از مؤسسه مورد تقاضاست.

افزایش سقف راهنمایی اساتید دارای دانشجویان مادر

بر اساس بند دیگری از این ابلاغیه، به ازای داشتن هر دانشجوی باردار یا دارای فرزند شیرخوار، یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی اساتید اضافه خواهد شد.

الزام دانشگاه‌ها به ارائه گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال

در پایان این ابلاغیه تأکید شده است که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی باید گزارش و مستندات اقدامات انجام‌شده را در پایان هر نیمسال از طریق فرم برخط به نشانی www.prog.msrt.ir/fa/form ارسال کنند.

همچنین گزارش‌های ارسالی به سازمان‌های نظارتی ارائه شده و در ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

منبع: وزارت علوم

برچسب ها: تسهیلات دانشجویی ، وزارت علوم
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