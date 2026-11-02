\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0648\u0634\u0634\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a \u0637\u0631\u062d \u00ab\u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647\u00bb \u0627\u0632 \u067e\u0646\u062c\u0645 \u062a\u0627 \u0686\u0647\u0627\u0631\u062f\u0647\u0645 \u0622\u0628\u0627\u0646\u200c\u0645\u0627\u0647\u060c \u0628\u0627 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647\u200c\u06a9\u0644 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u200c\u0648\u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u0634\u0647\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u06f7\u06f0\u06f0 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u067e\u0633\u0631\u0627\u0646\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n