باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آغاز بیست‌وششمین دوره انتخابات «شهردار مدرسه» در ۷۰۰ مدرسه پایتخت + فیلم

بیست‌وششمین دوره انتخابات طرح «شهردار مدرسه» در ۷۰۰ مدرسه پایتخت در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست‌وششمین دوره انتخابات طرح «شهردار مدرسه» از پنجم تا چهاردهم آبان‌ماه، با همکاری اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهر تهران، در ۷۰۰ مدرسه دخترانه و پسرانه پایتخت در حال برگزاری است.

 

مطالب مرتبط
آغاز بیست‌وششمین دوره انتخابات «شهردار مدرسه» در ۷۰۰ مدرسه پایتخت + فیلم
young journalists club

انحرافات دانش‌آموزی را در کجا می‌توان پیگیری کرد؟ + فیلم

آغاز بیست‌وششمین دوره انتخابات «شهردار مدرسه» در ۷۰۰ مدرسه پایتخت + فیلم
young journalists club

بررسی وضعیت دسترسی دانش‌آموزان نابینا به کتاب‌ها + فیلم

آغاز بیست‌وششمین دوره انتخابات «شهردار مدرسه» در ۷۰۰ مدرسه پایتخت + فیلم
young journalists club

مواد مخدر، در کمین دانش آموزان نوجوان + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
رئیس جمهوری که غلام حلقه به گوش آمریکاست + فیلم
۴۸۵

رئیس جمهوری که غلام حلقه به گوش آمریکاست + فیلم

۱۱ . آبان . ۱۴۰۵
تفاوت افراد تازه به دوران رسیده با انسان‌های اصیل در ادبیات فارسی + فیلم
۴۵۶

تفاوت افراد تازه به دوران رسیده با انسان‌های اصیل در ادبیات فارسی + فیلم

۱۱ . آبان . ۱۴۰۵
نقش اوکراین در جنگ علیه ایران + فیلم
۳۸۲

نقش اوکراین در جنگ علیه ایران + فیلم

۱۱ . آبان . ۱۴۰۵
حضور حماسی مردم در خیابان‌ها؛ جلوه‌ای تازه از ایستادگی و دفاع از وطن + فیلم
۳۲۶

حضور حماسی مردم در خیابان‌ها؛ جلوه‌ای تازه از ایستادگی و دفاع از وطن + فیلم

۱۱ . آبان . ۱۴۰۵
چالش صبحگاهی والدین برای به موقع بیدار شدن دانش آموزان + فیلم
۲۷۷

چالش صبحگاهی والدین برای به موقع بیدار شدن دانش آموزان + فیلم

۱۱ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha