افزایش جمعیت سالمند و فشار هزینه‌های پرداخت حقوق بازنشستگان، دولت‌های اروپایی را در تامین مستمری نسل‌های آینده با مشکل روبه‌رو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «وال‌استریت ژورنال» گزارش داد که اروپا با بحران فزاینده بازنشستگی روبه‌روست؛ بحرانی که نظام اجتماعی این قاره را با تهدید فروپاشی مواجه کرده است. بر اساس این نظام، اروپاییان در ازای پرداخت نزدیک به نیمی از حقوق خود به دولت، انتظار دارند در دهه ۶۰ زندگی بازنشستگی آسوده‌ای داشته باشند؛ اما فشار‌های مالی و افزایش میانگین سن جمعیت، این توافق اجتماعی را در معرض فروپاشی قرار داده و موجی از نگرانی و خشم را در سراسر قاره برانگیخته است.

این روزنامه توضیح داد که دولت‌های اروپایی به‌طور فزاینده‌ای در تامین حقوق بازنشستگی نسل‌های آینده با مشکل مواجه شده‌اند. این وضعیت به الگوی دولت رفاه که اروپاییان به آن عادت کرده‌اند، ضربه می‌زند و به اعتراض‌های گسترده در چندین کشور دامن زده است.

 تنها در فرانسه، ۳۲۰ هزار نفر در ۳۱ اکتبر به خیابان‌ها آمدند. در آلمان نیز بیش از ۳۰ شهر شاهد اعتراض‌هایی با حضور حدود ۱۰۰ هزار نفر بود که معترضان در آن خواستار بهبود وضعیت آموزش، کاهش هزینه‌های زندگی و مخالفت با سربازی اجباری شدند.

وال‌استریت ژورنال با اشاره به اینکه فرانسه از جمله کشور‌هایی است که بیشترین تاثیر را از این بحران پذیرفته، نوشت: حدود یک‌سوم بودجه وزارت آموزش این کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان این وزارتخانه و ۳۰ درصد بودجه وزارت کشور نیز به همین منظور اختصاص می‌یابد.

در همین حال، بدهی عمومی فرانسه به ۳.۶ تریلیون یورو رسیده است. دولت اجرای طرح افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال را تا سال ۲۰۲۸ به تعویق انداخته؛ تصمیمی که با مخالفت شدید اتحادیه‌های کارگری و دانشجویان روبه‌رو شده است. آنها معتقدند نسل جوان به بهای تامین منافع بازنشستگان قربانی می‌شود. در همین راستا، شعار «نیکولا باید هزینه‌اش را بپردازد» در شبکه‌های اجتماعی برای بیان این خشم فراگیر شده است.

این روزنامه در پایان نتیجه گرفت که بحران بازنشستگی صرفاً مسئله‌ای مالی نیست، بلکه آزمونی برای مشروعیت الگوی اجتماعی اروپا به شمار می‌رود. راهکار‌های مطرح‌شده، از جمله افزایش سن بازنشستگی و حرکت به سمت نظام‌های تأمین مالی ترکیبی، با مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای مواجه شده‌اند و دولت‌ها برای اقدام پیش از تشدید بحران و تبدیل آن به ناآرامی‌های اجتماعی گسترده‌تر، فرصت محدودی دارند.

منبع: النشره

برچسب ها: بحران اروپا ، اعتراضات در اروپا ، بحران اجتماعی
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