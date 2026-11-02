رویداد امنیت سایبری المپیک فناوری ۱۴۰۵ با حضور حدود ۲۰۰ شرکت‌کننده در حوزه‌های فناوری اطلاعات، سخت‌افزار و شبکه‌های صنعتی و در قالب رقابت‌های تخصصی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - میرسلطانی، از مدیران اجرایی رویداد امنیت سایبری المپیک فناوری ۱۴۰۵ در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان،  با تشریح بخش‌های مختلف این رقابت‌ها اظهار کرد: در بخش رقابت‌های صبحگاهی، حدود ۱۰۰ شرکت‌کننده در حوزه فناوری اطلاعات (IT)، ۵۰ نفر در حوزه سخت‌افزار و الکترونیک و ۵۰ نفر در حوزه شبکه و فناوری عملیاتی (OT) و شبکه‌های صنعتی حضور دارند.

وی با اشاره به برگزاری رقابت Hardware CTF افزود: در این بخش، ۵۰ شرکت‌کننده با تخصص‌های مرتبط با الکترونیک، فناوری اطلاعات و فناوری عملیاتی، در قالب یک رقابت مشترک تلاش می‌کنند معمای تعبیه‌شده در برد‌های سخت‌افزاری با نماد قله دماوند را رمزگشایی کنند. رتبه‌بندی و معرفی نفرات برتر این رقابت در روز دوم رویداد انجام خواهد شد.

میرسلطانی همچنین درباره بخش باگ‌بانتی (Bug Bounty) گفت: در این رقابت، حدود ۱۰۰ نفر از هکر‌های برتر کشور روی سامانه‌هایی که از سوی سازمان‌های مشارکت‌کننده معرفی شده‌اند، فعالیت می‌کنند و به شناسایی آسیب‌پذیری‌های امنیتی می‌پردازند. سازمان‌های ارائه‌دهنده سامانه نیز در ازای کشف و گزارش آسیب‌پذیری‌های معتبر، به پژوهشگران و هکر‌های موفق پاداش پرداخت می‌کنند.

به گفته وی، بخش دیگری از رقابت‌های امنیت سایبری با عنوان Pwny Racing روز چهارشنبه برگزار خواهد شد؛ رقابتی سرعتی که در آن شرکت‌کنندگان به‌صورت دونفره و رودررو با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا در نهایت نفر برتر این بخش مشخص شود.

تنوع رقابت‌ها در المپیک فناوری ۱۴۰۵، از تحلیل و رمزگشایی سخت‌افزار تا کشف آسیب‌پذیری سامانه‌های واقعی و رقابت‌های سرعتی، نشان‌دهنده گستردگی عرصه امنیت سایبری و پیوند روزافزون دانش تخصصی، خلاقیت و مهارت عملی در این حوزه است.

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برچسب ها: امنیت سایبری ، المپیک ، فناوری
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