باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رویانیان، مشاور وزیر کشور در امور حمل‌ونقل، در جمع خبرنگاران در حاشيه بهره‌برداری ناوگان شرکت حمل‌ونقل با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل جاده‌ای در شرایط جنگی و محدودیت‌های بین‌المللی اظهار کرد: امروز حمل‌ونقل کشور، به‌ویژه حمل‌ونقل بزرگ‌مقیاس، ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی، یکی از نمادهای توانمندی کشور است؛ چراکه بخش عمده کالاهای اساسی، مواد غذایی و مایحتاج مردم از طریق کامیون‌ها و تریلی‌ها در سراسر کشور جابه‌جا می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد کالاهای کشور توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی جابه‌جا می‌شود، افزود: رانندگان کامیون در دوران دفاع مقدس با فرمان امام خمینی(ره) بسیج شدند و در پشتیبانی از جبهه‌ها نقش مؤثری ایفا کردند. در جنگ اخیر نیز خودم در جنوب کشور شاهد بودم که رانندگان شجاع و غیرتمند، همگام با رزمندگان، در حال انتقال بار و تأمین نیازهای کشور بودند.

مشاور وزیر کشور در امور حمل‌ونقل، حمل‌ونقل و ترانزیت را از ارکان اساسی توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دانست و تصریح کرد: این بخش حتی در پیروزی و عبور کشور از شرایط جنگی نیز نقشی کلیدی دارد و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه برای عبور از محدودیت‌های حمل‌ونقلی

رویانیان با اشاره به ضرورت تقویت توانمندی حمل‌ونقل کشور در برابر محاصره و محدودیت‌های بین‌المللی گفت: خوشبختانه دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام به ضرورت توسعه حمل‌ونقل یکپارچه و هوشمندسازی مدیریت این بخش پی برده‌اند و امروز اراده مشترکی برای تقویت این ظرفیت ملی وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از نیازهای جدی کشور در شرایط فعلی، توانمندسازی ناوگان حمل‌ونقل برای مقابله با محاصره است. خوشبختانه رانندگان کامیون، تریلی و وانت‌بار و شرکت‌های حمل‌ونقل در سراسر کشور با انگیزه مشترک دفاع از ایران و تأمین نیازهای مردم پای کار آمده‌اند.

مشاور وزیر کشور در امور حمل‌ونقل با اشاره به اقدامات دیپلماتیک دولت برای تسهیل مبادلات و ترددهای مرزی اظهار کرد: دولت در حال پیگیری و رایزنی با کشورهای آسیای میانه، منطقه قفقاز، شرق آسیا، کشورهای مشترک‌المنافع و همچنین روسیه و کشورهای همسایه در مرزهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی است تا مسیرهای ارتباطی و حمل‌ونقلی کشور تقویت شود و محدودیت‌های ایجادشده شکسته شود.

رویانیان با بیان اینکه تلاش مجموعه دستگاه‌های دولتی و بخش حمل‌ونقل تاکنون مانع از اختلال جدی در تأمین نیازهای کشور شده است، گفت: وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط با اراده مشترک برای تأمین نیازهای مردم تلاش کرده‌اند و تاکنون تعامل با کشورهای شمالی، شرقی و غربی برقرار بوده است.

وی تأکید کرد: محاصره آمریکا تاکنون نتوانسته کشور را از پا درآورد. البته گرانی و برخی محدودیت‌ها وجود دارد، اما خوشبختانه در ابعاد مختلف توانسته‌ایم نیازهای کشور را تأمین کنیم و این روند با تلاش دیپلماتیک دولت و توانمندی ناوگان حمل‌ونقل ادامه دارد.

رانندگان حمل‌ونقل عمومی خود را سربازان مردم ایران می‌دانند

مشاور وزیر کشور در امور حمل‌ونقل با تمجید از روحیه رانندگان جاده‌ای گفت: رانندگان ما در شرق، غرب، شمال و جنوب کشور با تمام توان برای شکستن محاصره تلاش می‌کنند. این افراد نه از دشمن می‌ترسند و نه از محدودیت‌ها؛ چراکه به مسئولیت خود در قبال مردم و کشور اعتقاد دارند.

رویانیان افزود: رانندگان حمل‌ونقل عمومی و ترانزیت به ما می‌گویند که خود را سرباز مردم ایران و رزمندگان مدافع کشور می‌دانند و برای دفاع از مردم و تأمین نیازهای آنان حتی حاضرند جان خود را فدا کنند. برخورداری از چنین نیروهای متعهد و ناوگانی با این میزان از انگیزه، ظرفیت ارزشمندی برای کشور است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم تلاش‌های دیپلماتیک دولت، همراهی رانندگان و توان نیروهای مسلح، محدودیت‌های دشمن برطرف شود و مسیرهای حمل‌ونقل و تأمین کالا بیش از گذشته توسعه یابد.

ضرورت حمایت از رانندگان در برابر گرانی لاستیک، روغن و قطعات یدکی

رویانیان در ادامه با اشاره به مشکلات معیشتی و عملیاتی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: رانندگان با مشکلات متعددی از جمله افزایش قیمت لاستیک، کمبود روغن موتور، گرانی قطعات یدکی، مشکلات بیمه‌ای و فرسودگی ناوگان مواجه هستند؛ با وجود این مشکلات، همچنان پای کار کشور ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی و تقویت شرکت‌های بزرگ‌مقیاس حمل‌ونقل گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل در قالب مجموعه‌های منسجم و شرکت‌محور فعالیت کنند و بتوانند در توسعه ناوگان و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل کشور نقش بیشتری داشته باشند.

مشاور وزیر کشور در امور حمل‌ونقل با اشاره به تجربه نوسازی ۱۰۰ دستگاه تریلی توسط یکی از شرکت‌های بزرگ‌مقیاس حمل‌ونقل اظهار کرد: این تجربه با حمایت دولت شکل گرفته و می‌تواند برای سایر شرکت‌ها نیز تکرار شود. باید از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ برای نوسازی ناوگان و ارتقای توان حمل‌ونقل کشور استفاده کنیم.

رویانیان افزود: همان‌طور که رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل با وجود مشکلات مربوط به لاستیک، روغن، قطعات یدکی و مصرف بالای سوخت خودروهای فرسوده در شرایط دشوار پای کار کشور مانده‌اند، مسئولان نیز باید با تمام توان و به‌صورت صادقانه از این قشر حمایت کنند.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان باید به مشکلات رانندگان توجه جدی داشته باشند، گفت: اهمیت حمل‌ونقل در شرایط جنگی و محدودیت‌های بین‌المللی بیش از گذشته آشکار شده است و امروز حاکمیت به این واقعیت پی برده که ناوگان حمل‌ونقل عمومی یکی از ارزشمندترین ظرفیت‌های کشور است.

افزایش تاب‌آوری رانندگان نیازمند حمایت‌های عملی دولت است

مشاور وزیر کشور در امور حمل‌ونقل با اشاره به ضرورت مقابله با مشکلات بازار لاستیک و روغن موتور و نقش دستگاه‌های اجرایی در این زمینه گفت: رانندگان به‌تنهایی قادر به مقابله با مشکلاتی مانند انحصار و نابسامانی در بازار روغن و لاستیک نیستند و باید سازوکارهایی برای تأمین مستقیم نیازهای این قشر ایجاد شود.

رویانیان ادامه داد: وزارت کشور و دستگاه‌های مسئول باید با استفاده از ظرفیت استان‌ها و نهادهای مرتبط، برای ایجاد مراکز و سازوکارهایی اقدام کنند تا لاستیک، روغن موتور و سایر اقلام موردنیاز به‌صورت مستقیم و با سهولت بیشتر در اختیار رانندگان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: رانندگان در شرایط دشوار، حتی جان خود را برای کشور به خطر می‌اندازند، اما این به معنای آن نیست که بتوان از ظرفیت و توان آنها بدون حمایت مستمر استفاده کرد. تاب‌آوری رانندگان باید از طریق تأمین نیازهای اساسی، بهبود زیرساخت‌ها و حمایت از شرکت‌های حمل‌ونقل افزایش یابد.

مشاور وزیر کشور در امور حمل‌ونقل تأکید کرد: دولت باید برای بهبود وضعیت رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل اقدام جدی انجام دهد؛ چراکه حفظ توان عملیاتی این ناوگان، به معنای حفظ جریان تأمین کالاهای اساسی و استمرار خدمات‌رسانی به مردم است.

در ادامه حسین مصباح در آیین نوسازی ناوگان این شرکت، حجم جابه‌جایی کالا در سال گذشته را حدود ۸ میلیون تن اعلام کرد و گفت: فعالیت شرکت تنها به حمل آرد محدود نیست و مجموعه‌ای از کالاهای اساسی کشور را پوشش می‌دهد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰۰ دستگاه کامیون ملکی فعال در اختیار شرکت قرار دارد و برای نوسازی ۱۰۰ دستگاه از این کامیون‌ها در سال جاری برنامه‌ریزی شده است.

مصباح گفت: ۹۰۰ نیروی مستقیم در این مجموعه مشغول به کار هستند و فعالیت شرکت از طریق ۳۱ شعبه و ۹۰ نمایندگی فعال در سراسر کشور دنبال می‌شود.

به گفته مشاور مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس، امکانات این مجموعه به ناوگان جاده‌ای محدود نیست و سیلوهای ذخیره‌سازی، جایگاه سوخت و مرکز معاینه فنی اختصاصی نیز بخشی از زیرساخت‌های عملیاتی شرکت را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به سابقه پنج دهه‌ای شرکت در جابه‌جایی کالاهای اساسی، این مجموعه را یکی از بازوهای پدافند غیرعامل دولت در این حوزه دانست و گفت: این مسئولیت در سال‌های فعالیت شرکت استمرار داشته است.

مصباح همچنین با اشاره به همکاری‌های دولتی شرکت در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی، از شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان حمایت کشاورزی به‌عنوان پیمانکاران اصلی این مجموعه نام برد