سیاست‌های اقتصادی و جنگ علیه ایران، موقعیت جمهوری‌خواهان را در رقابت برای حفظ اکثریت کنگره دشوارتر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی تحلیلی نوشت که تصمیم‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از جمله اعمال تعرفه‌های تجاری، آغاز جنگ با ایران و اجرای طرح‌های پرهزینه در واشنگتن، خطر شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای را افزایش داده است.

تعرفه‌های وارداتی ترامپ به بخش کشاورزی و تجارت آمریکا آسیب زده و به بروز تنش تجاری با کانادا منجر شده است. از سوی دیگر، ادامه جنگ با ایران، برخلاف وعده اولیه ترامپ برای پایان سریع آن، هزینه سوخت و مواد غذایی را افزایش داده و فشار تورمی را تشدید کرده است.

این شرایط باعث شده جمهوری‌خواهان نتوانند به‌راحتی پیامد‌های اقتصادی سیاست‌های دولت را به دولت‌های قبلی نسبت دهند یا از ترامپ فاصله بگیرند؛ چراکه رئیس‌جمهور آمریکا از آنان وفاداری کامل می‌خواهد و هم‌زمان مشکلات معیشتی مردم را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد.

در همین حال، گروه‌های سیاسی نزدیک به ترامپ از سپتامبر تاکنون نزدیک به ۲۷۷ میلیون دلار برای حمایت از نامزد‌های جمهوری‌خواه هزینه کرده‌اند؛ رقمی قابل‌توجه که با وجود آن، تضمینی برای حفظ اکثریت حزب در کنگره ایجاد نمی‌کند.

برخی نامزد‌های جمهوری‌خواه تلاش کرده‌اند میان حمایت از ترامپ و فاصله گرفتن از سیاست‌های بحث‌برانگیز او تعادل برقرار کنند. در مقابل، دموکرات‌ها با صرف هزینه‌های تبلیغاتی گسترده می‌کوشند رقبای جمهوری‌خواه خود را به ترامپ و سیاست‌های دولت او پیوند دهند.

بر اساس نظرسنجی مرکز آسوشیتدپرس و نورک، حدود یک‌سوم بزرگسالان آمریکایی از عملکرد ترامپ در مقام ریاست‌جمهوری رضایت دارند؛ سطحی پایین‌تر از میزان رضایت از جو بایدن پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۲ و همچنین میزان رضایت از ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش.

با این حال، دموکرات‌ها نیز با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. رهبران این حزب نگران‌ هستند که مخالفت با ترامپ به‌تنهایی برای جلب حمایت رأی‌دهندگان کافی نباشد و عملکرد احتمالی آنان در صورت پیروزی و تصاحب کنترل کنگره نیز بر ارزیابی رأی‌دهندگان تأثیر بگذارد.

انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه سوم نوامبر برگزار می‌شود و نتیجه آن می‌تواند توانایی ترامپ برای پیشبرد برنامه‌هایش در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری را تحت تأثیر قرار دهد.

منبع: آسوشیتدپرس

برچسب ها: دونالد ترامپ ، انتخابات آمریکا
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