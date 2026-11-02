هشدار سازمان بازرسی نسبت به تهدید امنیت غذایی در پی مخاطرات جوی

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به احتمال وقوع رخدادهای حدی جوی و پیامدهای پدیده «ال‌نینو»، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از خسارات گسترده به محصولات راهبردی، دام و زیرساخت‌های کشاورزی را خواستار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد اسدیان در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی، نسبت به احتمال وقوع نوسانات و مخاطرات جوی در فصل پاییز، از جمله تشدید آثار ناشی از پدیده «ال‌نینو» و رخدادهای حدی جوی، هشدار داد.

وی با تأکید بر اینکه بروز پدیده‌هایی نظیر بارش‌های شدید، سیلاب، سرمازدگی، تگرگ و بادهای شدید می‌تواند خسارات سنگینی به محصولات زراعی، باغی، دام، طیور و زیرساخت‌های کشاورزی وارد کند، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

معاون تولیدی سازمان بازرسی با بیان اینکه بخش کشاورزی نقش حیاتی در تأمین نیازهای اساسی کشور ایفا می‌کند، هشدار داد که هرگونه خسارت گسترده به تولیدات، به‌ویژه محصولات راهبردی، فراتر از آسیب‌های اقتصادی، می‌تواند پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی را مختل کرده و امنیت غذایی کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد.

وی در ادامه با استناد به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، خواستار اجرای فوری اقداماتی جهت پیشگیری از پیامدهای احتمالی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها شد.

معاون سازمان بازرسی با تأکید بر اولویت‌دار بودن هشدار و اطلاع‌رسانی، خواستار انتقال سریع مخاطرات جوی فصل پاییز و زمستان به تمامی معاونت‌ها، سازمان‌ها و واحدهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی شد.

وی بر ضرورت ارزیابی وضعیت آمادگی دستگاه‌های تابعه، تجهیزات و ظرفیت‌های عملیاتی برای واکنش سریع به حوادث تأکید کرد و خواستار برطرف‌سازی نواقص پیش از وقوع حوادث شد.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به لزوم تدوین برنامه‌های عملیاتی جهت حفاظت از محصولات و سازه‌های آبخیزداری، خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای برداشت و جابجایی به‌موقع محصولات در معرض خطر شد تا از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری شود.

وی با اشاره به احتمال وقوع سیلاب‌های با دبی بالا، بر بررسی پایداری سازه‌های آبخیزداری، بندهای خاکی و تأسیسات آبخوانداری از حیث ذخیره رسوبات و آمادگی در برابر سیل تأکید کرد.

معاون تولیدی سازمان بازرسی خواستار تقویت سازوکار «هشدار سریع» و هماهنگی گسترده با دستگاه‌های عضو مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی جهت اطلاع‌رسانی به‌موقع به بهره‌برداران شد و تأکید کرد که گزارش نتیجه این اقدامات باید به سازمان بازرسی اعلام شود.

منبع: سازمان بازرسی

برچسب ها: ال‌نینو ، تغییرات آب و هوا
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