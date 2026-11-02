مدیرکل دفتر غرب آسیا و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران ضمن مثبت خواندن روند تجارت ایران با برخی کشورهای غرب آسیا، از رشد ۵۹ درصدی صادرات ایران به ترکیه و افزایش ۲۳ درصدی صادرات به عمان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالامیر ربیهاوی با اشاره به تاثیر شرایط منطقه‌ای و تحولات اخیر بر تجارت خارجی کشور، گفت: با وجود شرایط حاکم بر منطقه غرب آسیا، روند تجارت ایران با برخی کشورهای این حوزه، از جمله عمان و ترکیه، همچنان مثبت بوده و این روند در آمار صادراتی نیمه نخست سال جاری مشهود است.

به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران؛ تحولات منطقه‌ای بر حجم تجارت ایران با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، اثر خود را گذاشت اما در این میان، عمان با وجود قرار گرفتن در حوزه خلیج فارس، تاثیرپذیری کمتری از این شرایط داشت.

ربیهاوی با اشاره به عملکرد صادراتی ایران به عمان، بیان کرد: صادرات ایران به این کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴، رشد ۲۳ درصدی را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که ارزش صادرات از ۹۴۸ میلیون دلار به یک میلیارد و ۱۶۴ میلیون دلار افزایش یافت.

مدیر کل دفتر غرب آسیا و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران همچنین درباره روند تجارت ایران و ترکیه، گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴، صادرات ایران به ترکیه رشد ۵۹ درصدی را تجربه کرده و از ۲ میلیارد و ۷۵۶ میلیون دلار به ۴ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار رسیده است.

وی با اشاره به تحولات مسیرهای تجاری و مرزهای کشور، تصریح کرد: در ماه‌های اخیر، با وجود برخی مشکلات در مسیرهای آبی جنوب کشور، بخشی از محدودیت‌ها در مسیرهای زمینی برطرف و امکان بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت مرزهای زمینی، فراهم شده است.

ربیهاوی ابراز امیدواری کرد که اگر روند مثبت صادرات به کشورهای منطقه در نیمه دوم سال نیز تداوم یابد شاهد رشد بیشتر تجارت ایران با کشورهای این حوزه خواهیم بود.

منبع: سازمان توسعه تجارت

برچسب ها: توسعه تجارت ، تجارت خارجی ، صادرات ایران
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