باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۱آبان) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه توصیه‌هایی تخصصی را پیرامون دادگاه‌های رسیدگی به جنایات آمریکا مطرح کرد و افزود:‌ در دادگاه‌های رسیدگی به جنایات آمریکا علیه ملت ایران، به‌ویژه اقدامات این رژیم در به شهادت رساندن مقامات عالی‌رتبه کشورمان، تسریع در روند رسیدگی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اقدامات مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

رئیس عدلیه در ادامه ضمن تبیین و تشریح سیاست‌ها و رویکردهای قوه قضاییه در راستای حمایت از تقویت بنیه‌ اقتصادی و تولیدی کشور اظهار کرد: حمایت از فعالان اقتصادی تولیدمحور و مولد در همه شرایط و زمان‌ها یک تکلیف اساسی و اولویت‌دار است؛ اما اهمیت این فقره در شرایط حاضر که دشمن غدار، جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را به ملت ایران تحمیل کرده است، مضاعف است.

مبارزه‌ با فساد؛ اولویت تعطیل‌ناپذیر

رئیس قوه قضاییه، مبارزه‌ با فساد را یک اولویت تعطیل‌ناپذیر دانست و افزود: عزم ما در قوه قضاییه برای حمایت تمام و کمال از فعالان سالم اقتصادی و به موازات آن، برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با عناصری که به اسم فعالیت اقتصادی و تولیدی، مرتکب فساد می‌شوند و در برخی موارد از آشفتگی بازار سوء‌استفاده می‌کنند و با احتکار اقلام و یا عرضه کالاهای معیوب، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، جزم است و این عناصر اطمینان داشته باشند که وفق موازین قانونی، مورد برخورد قاطع و بدون اغماض قرار می‌گیرند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در اینجا باید تفکیک و تمایزی نیز میان آنکه به اسم فعالیت اقتصادی، مرتکب فساد می‌شود و آنکه هدف و قصدش، فعالیت سالم اقتصادی است اما به واسطه‌ شرایط موجود (از جمله تحریم‌های دشمنان و سایر شرایط تحمیلی) زمین می‌خورد، قائل شد.

محسنی اژه‌ای توضیح داد: ما این دو قسم را متمایز از هم می‌دانیم و بالتبع در برخورد با آنان نیز وفق قانون، رویکردهای متفاوتی داریم. اینکه در برخی موارد از قوه قضاییه انتقاد می‌شود که چرا در قبال فلان محکوم اقتصادی، اِعمالِ مرخصی از زندان، زیاد است؛ عمدتاً ناشی از همین تمایز و تفکیک است.

رئیس قوه قضاییه افزود: وقتی یک محکوم اقتصادی، هدفش ارتکاب فساد نبوده اما شرایط موجود، سبب زمین خوردن او شده و او می‌تواند با حضور در محل کارخانه یا شرکت خود، امور را تمشیت کند و به جبران زیان‌ها برگرداندن اموال به بیت المال و جلب رضایت شکات بپردازد؛ موازین و معیارهای مندرج در قانون، اعطای مرخصی به او را در راستای انتفاع «نظام عدالت» و «حقوق زیان‌دیدگان و شکات» جایز شمرده است.

قاضی‌القضات با اشاره به ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، خاطرنشان کرد: شیطان و شیطان‌صفتان به زعم باطل خود در سودای آن هستند تا مردم ایران را از فرهنگ خداجویی و حقیقت‌طلبی و ارزش‌های دینی و ملی و ایضاً هنجارهای اخلاقی و اجتماعی، دور سازند؛ در عصر سیاه ستمشاهی و طاغوتی به یک شکل و در عصر حاضر به اَشکال دیگر و با ابزارها و روش‌های جنگ ترکیبی و ادراکی و تهاجم فرهنگی. دشمن در رویایِ شومِ تغییرِ فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی مردم ما به سر می‌برد.در اینجا همه دستگاه‌ها و تشکیلات، بالاخص نهادهای متولی امر فرهنگ، دارای مسئولیت‌های فوق‌العاده خطیری هستند.

قوه قضاییه در مقابله‌ با ناهنجاری‌های اجتماعی دچار انفعال نمی‌شود

محسنی اژه‌ای افزود: ما نیز در قوه قضاییه در راستای مقابله‌ با ناهنجاری‌های اجتماعی و اقدامات ضدفرهنگی، آنجا که مسئولیت مستقیم داریم، دچار انفعال نمی‌گردیم و از چیزی نمی‌هراسیم و آنجا که مسئولیت غیرمستقیم داریم، به نهادهای متولی، نهایت کمک و مساعدت را خواهیم داشت و از آنان مطالبه‌گری می‌کنیم.

رئیس عدلیه در ادامه به مقوله‌ به‌روزرسانی سند تحول قضایی اشاره کرد و افزود: در موضوع به‌روزرسانی سند تحول قضایی، همه مراجع و مراکز ذی‌صلاح و ذی‌مدخل، با نگاهی آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور به ارائه راهکار و طریق بپردازند و مانند قبل از نظرات متخصصان خارج از قوه قضاییه بهره‌مند شوند. در اینجا باید توجه داشت که در برخی موارد به سبب تحولات و مقتضیات زمان، اولویت‌ها نیز تغییر می‌کنند؛ بنابراین، این انعطاف برای تغییر اولویت‌ها باید در نسخه روزآمدشده‌ سند تحول، لحاظ و پیش‌بینی شود.

رئیس قوه قضاییه در خلال نشست امروز، با اشاره به تدبیر راهگشایی که در راستای مصادیق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی اتخاذ شده، گفت: در خصوص مصادیق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر آن دسته از محکومان به قصاص که صاحب حق قصاص، آنها را در وضعیت نامعین و بلاتکلیف قرار داده است و آنها مجازات جنبه عمومی جرم را متحمل شده‌اند، با اذن امام شهید، تدبیری ویژه اتخاذ شده که همه مراجع ذی‌صلاح قضایی موظف و مکلف هستند به آن تدبیر راهگشا، جامه عمل بپوشانند.

براساس این گزارش، رئیس دستگاه قضا در مطلع نشست امروز، بار دیگر به تمجید از ملت مبعوث پرداخت و اظهار کرد: قهرمانان حقیقی و واقعی، آحاد ملت مبعوث‌شده و بصیر ایران اسلامی هستند که بالغ بر ۲۴۶ شب است در خیابان‌ها و میادین شهرها، حضوری چشمگیر و دشمن‌شکن دارند و خیزش‌شان امتداد پیروزی‌های رزمندگان ما در میدان‌های نبرد است. همچنین کمال قدردانی و سپاس را از همه نیروهای سلحشور نظامی در سپاه، ارتش، بسیج، نیروهای فراجا و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی نیز داریم که برای تحکیم امنیت و آرامش مردم و دفع شر اشرار و دشمنان، شبانه‌روزی در حال مجاهدت هستند.

محسنی اژه‌ای افرود: در این مجال باید از همه کسانی که در عرصه‌ی سیاست و دیپلماسی، در راستای منافع ملی تلاش می‌کنند همچنین آنها که در میدان رفع حوائج مردم و رسیدگی به معیشت مردم و حوزه‌ مبارزه با فساد و رونق تولید، گام برمی‌دارند، تقدیر و تشکر کنیم.

رئیس عدلیه اظهار کرد: از این فرصت استفاده می‌کنم و یک بار دیگر از قهرمانان ورزش کشورمان به‌ویژه قهرمانان ورزش کشتی که در رقابت‌های جهانی، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بارها به اهتزاز درآوردند و موجبات شادی دل ملت را فراهم آوردند، قدردانی و تشکر می‌کنم.

۱۳ آبان، نماد و رمز مقاومت و ایستادگی است

قاضی‌القضات در ادامه، ضمن گرامیداشت ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار، خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان، نماد و رمز مقاومت و ایستادگی است؛ ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) از همان ابتدای انقلاب، هیمنه و ابهت آمریکای مستکبر را شکست و از آن مقطع تا امروز، شکست‌های شیطان بزرگ در برابر ملت ایران ادامه دارد. مبارزه با استکبار یک نوع عدالت‌خواهی و دفاع از ارزش‌هاست؛ مبارزه با استکبار یعنی ظلم‌ستیزی و دفاع از مظلوم. همچنین ۱۳ آبان روز دانش‌آموز نیز نام گرفته شده است.

رئیس عدلیه گفت: مستکبران و ایادی و اذناب آنها در عصر طاغوت نمی‌خواستند دانش‌آموزان و دانشجویان ما حقیقت‌طلب و ظلم‌ستیز بار آیند اما به برکت انقلاب اسلامی امروز حتی کودکان ما نیز مشق عدالت‌طلبی و ظلم‌ستیزی می‌کنند؛ کافی است به تجمعات شبانه ملت ایران بنگرید و ببینید که بعضاً فرزندان خردسال ایران اسلامی، چه تعابیر نغز و بلندی را در راستای استکبارستیزی به کار می‌برند.

محسنی‌اژه‌ای، با اشاره به سالروز تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ اظهار کرد: رژیم دست‌نشانده طاغوت در آبان سال ۱۳۴۳ اقدام به دستگیری و تبعید حضرت امام خمینی(ره) کرد و به زعم باطل خودش قصد منزوی کردن امام (ره) را داشت اما خداوند نور خود را عالم تاب کرد و پس از همان دستگیری و تبعید بود که نه تنها مردم ایران بلکه تمامی آزادگان و مستضعفین جهان، امام خمینی(ره) را رهبر و پیشوای خود دانستند و نگاه اندیشمندان و متفکران جهان به امام خمینی(ره) و نهضت او که عاری از وابستگی به شرق و غرب بود، جلب شد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به دهم آبان سالروز شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی، یاد و خاطره‌ اولین شهید محراب را گرامی داشت.

منبع: قوه قضاییه