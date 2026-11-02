باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی‌اصغر حسینی عضو انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بزرگ مقیاس در حاشیه بهره‌برداری از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اظهار کرد: در حال حاضر سالانه حدود ۸ میلیون تن کالا در بخش‌های مختلف از جمله کالاهای اساسی، فرآورده‌های نفتی و حمل‌ونقل بین‌المللی توسط این مجموعه جابه‌جا می‌شود.

وی افزود: ناوگان حمل‌ونقل شرکت در حوزه‌های مختلف از جمله انتقال کالاهای اساسی، محموله‌های نفتی و حمل‌ونقل بین‌المللی فعالیت دارد و کامیون‌های نوسازی‌شده نیز در همین بخش‌ها به کار گرفته خواهند شد.

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی و تأثیر محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی بر جابه‌جایی محموله‌ها گفت: با وجود کاهش حجم جابه‌جایی کالاها، فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد و حمل‌ونقل متوقف نشده است.

حسینی با تأکید بر استفاده از ظرفیت تولید داخل در نوسازی ناوگان تصریح کرد: هر ۱۰۰ دستگاه کامیون نوسازی‌شده از تولیدات داخلی تأمین شده‌اند و در این زمینه با شرکت‌های خودروساز دیزلی داخلی همکاری داشته‌ایم؛ بنابراین در این مرحله هیچ وارداتی انجام نشده است.

وی در پایان ارزش فعلی ۱۰۰ دستگاه کامیون نوسازی‌شده را حدود ۳ همت اعلام کرد.