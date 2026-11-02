باشگاه خبرنگاران جوان- محمد پذیرا روز دوشنبه در یک نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: طبق استاندارد جهانی صدا در اطراف مراکز درمانی که باید کمتر از پنجاه دسی‌بل باشد، اما این رقم در مشهد حدود ۶۳ دسی‌بل و بیشتر است.

وی اضافه کرد: ۱۵ ایستگاه سنجش آلودگی صوتی در مشهد فعال است.

بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت حد مجاز سر و صدا در محیط‌های درمانی حدود ۳۰ دسی‌بل و در مناطق مسکونی ۵۵ دسی‌بل است.

- حد مجاز آلودگی صوتی که استاندارد آلودگی صوتی هم نامیده می‌شود میزان و مشخصات ویژه‌ای است که با توجه به اصول حفاظت محیط زیست و بر مبنای واحد اندازه گیری صدا برای منابع مولد آلودگی صوتی و فضای مورد انتشار و محیط‌های مختلف تعیین می‌شود.

وی اضافه کرد: ۱۵۳ ایستگاه سنجش آلاینده در سطح شهر وجود دارد که ۲۳ ایستگاه مربوط به سنجش کیفیت هوا در این کلانشهر است که پارسال بیشترین عامل آلودگی هوای مشهد ورود گرد و غبار بود.

رییس اداره محیط زیست شهرداری مشهد ادامه داد: همچنین ۵۴ درصد خودرو‌های سطح شهر فاقد معاینه فنی هستند و نقش مهمی در آلودگی هوا دارند.

وی گفت: از سویی به عنوان تنها شهر کشور برداشت اشعه یو. وی (U.V) در این کلانشهر از طریق ۱۰ ایستگاه به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود.

پذیرا خاطر عنوان کرد: شاخص یو. وی بر اساس میزان شدت تابش اشعه فرابنفش به پنج قسمت بی‌خطر از شاخص یک تا ۲، کم‌خطر با شاخص سه تا پنج، خطر زیاد با شاخص ۶ تا هفت، خطر بسیارزیاد با شاخص هشت تا ۱۰ و خطر بسیار شدید از شاخص ١١ به بالا تقسیم بندی می‌شود و در ۱۰ نقطه از سطح شهر این بررسی و برداشت انجام می‌شود که میانگین شاخص یو وی (تابش اشعه فرابنفش) در تابستان رقم هفت بوده است.