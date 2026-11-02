باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان با حضور حجت‌الاسلام ملانوری رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، قره‌شیخلو داور مسابقات مدهامّتان، حمید نیلی رئیس ستاد برگزاری این رقابت‌ها در محل ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار شد.

حمید نیلی، رئیس ستاد برگزاری مسابقات قرآنی مدهامّتان با اعلام این خبر که اکنون بعد از داوری مرحله نیمه نهایی، وارد ایستگاه پایانی مسابقات در شهر همدان خواهیم شد، گفت: ما امسال بیش از ۱۶ هزار متسابقین در قالب بیش از ۱۸۰۰ گروه داشتیم، که در مرحله استانی و نیمه نهایی مسابقه دادند. ان‌شاء‌الله مرحله نهایی مسابقات را با حدود ۴۰ گروه متشکل از ۲۸۰ نفر به اتمام خواهیم رساند.

با بیان اینکه حضور متسابقین نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است، گفت: ما امسال از دو شخصیت قرآنی تجلیل می‌کنیم که یکی سطح استان همدان و دیگری در سطح ملی است. در این دوره حوزه رسانه و اصحاب رسانه نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت و بعد از اختتامیه از دو رسانه تقدیر به عمل خواهد آمد.

قره‌شیخلو از داوران مسابقات مدهامّتان ویژگی‌های این مسابقات را تشریح کرد و گفت: ما بیش از ۴۰ دستگاه در کشور داریم که سالانه برای مخاطبان خود مسابقه برگزار می‌کنند. این در حالی است که ویژگی مسابقه مدهامّتان شرکت کسانی است که عضو مساجد و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور هستند.

قره‌شیخلو دومین ویژگی این مسابقات را التزام مسئولان به چارچوب‌ها و ضوابط فنی مسابقات و دوری از سطحی‌نگری و سلیقه‌نگری عنوان کرد و افزود: مسجدمحور بودن مسابقات و توسعه آن باید در دستور کار قرار گیرد. در واقع باید مساجد به کانون رقابت نوجوانان و جوانان تبدیل شود. نکته دیگر گروهی بودن مسابقات سبب حضور شرکت‌کنندگان از رشته‌های مختلف می‌شود.

در ادامه رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور اهم مسائل این دوره از مسابقات را تشریح کرد و گفت: باید توجه داشت که در برگزاری مسابقات قرآن اصالت با مسجد است و غفلت از مسجد و راه‌اندازی صرف کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ما را از ماموریت خود دور می‌کند؛ چراکه هدف از برگزاری مسابقات مدهامّتان احیا و تقویت نقش مساجد است.

حجت‌الاسلام ملانوری ادامه داد: هرچند ما در یک دوره غفلت کرده‌ایم، اما باید به حکمرانی محله‌محوری و مسجدمحوری تاکید داشته باشیم و در ماموریت‌های فرهنگی خود رسانه مسجد باشیم. بنابراین ما مسئولیت داریم کسانی را به عنوان شرکت‌کننده انتخاب کنیم، که عضو مسجد و یا کانون فرهنگی هنری مساجد کشور باشند.

وی بر حرفه‌ای شدن فعالیت مساجد برای برگزاری مسابقات تاکید کرد و افزود: ما تلاش کردیم از بهترین داوران استفاده کنیم و به سمت حرفه‌ای شدن حرکت کنیم. از طرفی، ما باید مساجد را زندگی کنیم. مسئولیت مسجد حیات‌بخشی به جامعه است و باید قلب‌ تپنده جامعه باشد. تیمی کردن مسابقات علاوه‌بر تراز کردن مسجد، روح زندگی را به مساجد و مسابقات می‌بخشد.