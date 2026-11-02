مدیرکل حوزه ریاست شورای اطلاع‌رسانی دولت با تشریح برنامه‌های سامان‌دهی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: سامانه شبکه «راستا» با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، پایش مستمر عملکرد روابط عمومی‌ها، آموزش تخصصی و رصد فضای رسانه‌ای طراحی شده است و به‌زودی وارد مرحله اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-علامه عزیزی روز دوشنبه در نشست مشترک شورای اطلاع‌رسانی و شورای روابط عمومی‌های لرستان اظهار کرد: این سامانه با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزار‌های هوش مصنوعی طراحی شده است و اطلاعات مربوط به جایگاه‌های سازمانی، مسوولان روابط عمومی، وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های همکار دستگاه‌ها در آن ثبت می‌شود.

وی افزود: شبکه راستا امکان ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی و رصد مستمر محتوای منتشرشده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فراهم، با تحلیل داده‌ها، موضوعات و مشکلات رسانه‌ای را شناسایی می‌کند و برای نحوه واکنش دستگاه‌های مسوول پیشنهاد‌هایی ارائه می‌دهد.

عزیزی با اشاره به قابلیت‌های این سامانه در مدیریت بحران‌های رسانه‌ای بیان کرد: برای نمونه، در صورت بروز مشکل در توزیع گاز یک شهرستان، سامانه با تحلیل بازتاب موضوع در شبکه‌های اجتماعی، دستگاه‌های مرتبط را شناسایی کرده و متناسب با شرایط، برای فرمانداری و روابط عمومی دستگاه اجرایی پیشنهاد اقدام ارائه می‌دهد.

وی آموزش تخصصی روابط عمومی‌ها، ارزیابی عملکرد و ایجاد یک شبکه منسجم ارتباطی میان دستگاه‌های اجرایی را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: حدود پنج هزار نیروی روابط عمومی فعال در دستگاه‌های اجرایی کشور، ظرفیت مهمی برای تقویت نظام اطلاع‌رسانی دولت محسوب می‌شوند.

وی بیان کرد: سامانه شبکه راستا صرفا یک بانک اطلاعاتی نیست، بلکه با ثبت اطلاعات روابط عمومی‌ها، رصد هوشمند رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تحلیل مسائل و پیشنهاد واکنش به دستگاه‌های اجرایی، به ابزار مدیریت و هماهنگی شبکه اطلاع‌رسانی دولت تبدیل می‌شود.

مدیرکل حوزه ریاست شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین از پیگیری موضوع تایید صلاحیت حرفه‌ای و آموزش تخصصی کارکنان روابط عمومی خبر داد و افزود: در این زمینه دستور رییس‌جمهور به سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده است و تدوین آیین‌نامه مربوطه در دستور کار قرار دارد.

عزیزی با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته عملیات روانی ذیل شورای اطلاع‌رسانی استان‌ها اظهار کرد: شورای اطلاع‌رسانی با ریاست استاندار و کمیته عملیات روانی با ریاست معاون سیاسی استاندار باید فعالیت کنند.

وی با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر گفت: بخش مهمی از تقابل امروز در عرصه رسانه و افکار عمومی جریان دارد و روابط عمومی‌ها با وجود محدودیت‌های نیروی انسانی و امکانات، نقش موثری در اطلاع‌رسانی و مقابله با جنگ رسانه‌ای ایفا کرده‌اند.

برچسب ها: شورای اطلاع رسانی دولت ، راه اندازی شبکه دولت
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