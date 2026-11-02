المپیک فناوری ۱۴۰۵ با حضور ۵۰۰ شرکت‌کننده داخلی و خارجی، میزبان رقابت استعدادهای برتر در هفت مسیر تخصصی برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- کردبچه، دبیر حوزه مسابقات برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی رقابت‌های المپیک فناوری ۱۴۰۵، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ساختار این رقابت‌ها اظهار کرد: مسابقات در هفت مسیر تخصصی برگزار می‌شود که چهار مسیر آن شامل برنامه‌نویسی پایتون، فرانت‌اند، الگوریتم و دواپس (DevOps) و سه مسیر دیگر در حوزه هوش مصنوعی است که پردازش تصویر و متن را نیز در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به حضور شرکت‌کنندگان بین‌المللی افزود: در این دوره حدود یک‌هزار و ۷۰۰ شرکت‌کننده خارجی از حدود ۷۰ کشور جهان در دو مسیر پردازش داده و الگوریتم ثبت‌نام و رقابت کرده‌اند. رقابت این شرکت‌کنندگان در کنار برنامه‌های بخش داخلی، طی دو روز دنبال می‌شود.

کردبچه با اشاره به برگزاری رقابت حضوری برنامه‌نویسی پایتون گفت: در مرحله مقدماتی این مسابقه حدود ۹۰۰ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۸۰ نفر برای حضور در مرحله حضوری انتخاب شدند تا در سالن رقابت‌ها، توانمندی‌های برنامه‌نویسی خود را به نمایش بگذارند.

دبیر حوزه مسابقات برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی المپیک فناوری ۱۴۰۵ درباره شیوه داوری این رقابت‌ها تصریح کرد: شرکت‌کنندگان کد‌ها و پاسخ‌های خود را از طریق سامانه مسابقه ارسال می‌کنند و فرایند ارزیابی به‌صورت آنلاین و خودکار انجام می‌شود. نتایج این ارزیابی، معیار اصلی رتبه‌بندی شرکت‌کنندگان و تعیین نفرات برتر خواهد بود.

وی ادامه داد: در پایان رقابت پایتون، سه تیم برتر مجموعاً جوایزی به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

برگزاری رقابت‌های برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی در هفت مسیر تخصصی و با مشارکت شرکت‌کنندگانی از ده‌ها کشور، بستری برای شناسایی استعداد‌های فناورانه، ارزیابی مهارت‌های عملی و گسترش تعاملات بین‌المللی در زیست‌بوم فناوری فراهم کرده است.

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برچسب ها: المپیک ، فناوری ، برنامه نویسی
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