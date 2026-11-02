با شکایت استقلال خوزستان احتمال می‌رود پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس بسته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی چالش دو باشگاه پرسپولیس و استقلال خوزستان در مورد تیوی بیفوما مدیر حقوقی باشگاه استقلال خوزستان در مورد این پرونده اظهاراتی داشت که هواداران پرسپولیس را نگران کرده است.

نوروز خسروی مدیر حقوقی باشگاه استقلال خوزستان در مورد پرونده تیوی بیفوما در فیفا گفته است: پرسپولیس باید یک میلیون و دویست هزار دلار به استقلال خوزستان بدهد و احتمالا پنجره این باشگاه نیز بسته خواهد شد.

 با وجود اینکه کمیته تعیین وضعیت قبل از اعلام این رای فیفا، مجوز بازی به بیفوما برای پرسپولیس را داده است ، مدیر حقوقی باشگاه استقلال خوزستان معتقد است:۱۷ روز فاصله بین قرارداد و توافق نامه پرسپولیس و بیفوما فاصله است. اگر قرارداد پرسپولیس بعد با بیفوما بعد از این ۱۷ روز باشد هیچ مشکلی ندارد اما قرارداد بازیکن با باشگاه برای ۱۷ قبل از انعقاد توافق نامه است. در توافقنامه ما این مورد وجود داشت که باشگاه پرسپولیس باید مبلغ رضایتنامه را به استقلال خوزستان بدهد. یکی دیگر از درخواست های ما بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس است. همچنین درخواست داریم بیفوما چهار ماه محروم شود.

برچسب ها: پرسپولیس ، لیگ برتر
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