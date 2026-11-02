باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه کارگروه ماده ۸، گفت: مدیریت مناسب مصرف گاز برای حفظ پایداری شبکه در فصل سرما اهمیت زیادی دارد، زیرا قطع شبکه گاز خسارات فراوانی به همراه خواهد داشت.

هشدار درباره افزایش قیمت گاز مشترکان پرمصرف

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت همراهی مردم برای صرفه‌جویی و کمک به دولت در حفظ پایداری شبکه گاز در فصل سرما، گفت: اگر عده‌ای از مصرف‌کنندگان الگوی مصرف را رعایت نکنند، قیمت گاز مصرفی آنان افزایش خواهد یافت.

در ادامه این جلسه، گزارشی از تدابیر پیش‌بینی‌شده برای افزایش تاب‌آوری شبکه گاز در فصل سرما ارائه شد.

بر اساس این گزارش، کاهش روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب مصرف گاز در بخش خانگی و پنج میلیون مترمکعب در بخش‌های تجاری، آموزشی، گردشگری، کشاورزی و صنایع غیرعمده هدف‌گذاری شده است.

اصلاحات ساختاری در حوزه سوخت باید آرام و تدریجی باشد

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، تشکیل کارگروه ماده ۸ را یکی از تصمیمات مهم و موفق دولت دانست و اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره فرآورده‌های نفتی از پیچیده‌ترین مسائل کشور است و در گذشته، غفلت از این پیچیدگی‌ها مشکلاتی ایجاد کرده است.

عارف افزود: در سال‌های گذشته، حتی کوچک‌ترین اصلاح قیمتی در حوزه سوخت، هزینه‌های غیرضروری به کشور تحمیل کرده است.

وی با بیان اینکه هدف از تشکیل کارگروه ماده ۸، ایجاد اجماع درباره تصمیمات مربوط به فرآورده‌های نفتی است، گفت: راهبرد دولت، اجماع‌سازی در تصمیم‌گیری‌های حوزه‌های مختلف، از جمله فرآورده‌های نفتی است و تاکنون نیز به دلیل ایجاد اجماع و تفاهم، دستاورد‌های خوبی حاصل شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: راهبرد رئیس‌جمهور در زمینه اصلاحات ساختاری، حرکت آرام و تدریجی و ارزیابی عملکرد‌ها در هر مرحله، پیش از اقدام در مرحله بعدی است.

عارف، آینده کشور را در گرو اجرای اصلاحات ساختاری دانست و افزود: اصلاحات ساختاری انجام‌شده در حوزه سوخت، از آرزو‌های بلندمدت نظام بود که اکنون در حال اجراست.

صف‌های اخیر پمپ‌بنزین‌های تهران ناشی از اطلاع‌رسانی ناکافی بود

وی با تأکید بر ضرورت همراه کردن مردم با تصمیمات اقتصادی دولت گفت: برای هر تصمیمی در حوزه اصلاحات ساختاری باید مردم را از طریق رسانه‌ها توجیه کنیم و آنان را در جریان تصمیمات قرار دهیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ایجاد صف‌های اخیر در پمپ‌بنزین‌های تهران اظهار کرد: این صف‌ها به این دلیل شکل گرفت که مردم به اندازه کافی درباره تصمیمات اتخاذشده توجیه نشده بودند؛ بنابراین هم پیش از تصمیم‌گیری و هم پس از آن، باید اهداف تصمیمات برای مردم تشریح شود.

عارف با اشاره به مقاومت برخی ذی‌نفعان در برابر اصلاحات اقتصادی گفت: هرگاه منافع غیرقانونی و نامشروعی هدف قرار گیرد، با مقاومت ذی‌نفعان مواجه خواهیم شد؛ اما راهبرد دولت این است که تصمیمات به نفع مردم باشد.

وی افزود: تأکید رئیس‌جمهور این است که منابع آزادشده از اصلاحات ساختاری، صرف معیشت مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر شود و مردم نیز باید در این زمینه آگاهی کافی داشته باشند.

گزارش کاهش مصرف بنزین و افزایش ۱۵ درصدی مصرف CNG

در ادامه جلسه، محمدصادق عظیمی‌فر، رئیس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، گزارشی از نتایج اجرای طرح ساماندهی کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های عرضه سوخت ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، طرح ساماندهی کارت‌های اضطراری به‌تازگی در ۱۱ استان اجرا شده و در پی اجرای آن، مصرف بنزین در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته پنج میلیون لیتر کاهش یافته است.

همچنین به گفته عظیمی‌فر، با شناسه‌دار شدن کارت‌های اضطراری و جایگاه‌های عرضه سوخت، مصرف بنزین در شهر تهران در مهرماه بین سه تا چهار درصد کاهش یافته است.

وی در گزارش خود اعلام کرد: مجموع سیاست‌های اجراشده در این حوزه، مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) را در کشور ۱۵ درصد افزایش داده است.

سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، تضمین‌کننده آینده کشور است

معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای این جلسه، با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در این حوزه، سود مادی و معنوی بلندمدتی برای کشور به همراه دارد.

وی اظهار کرد: نظام به این نتیجه رسیده است که برای دستیابی به جایگاه نخست منطقه‌ای و جایگاهی تأثیرگذار در جهان در حوزه علم و فناوری، که همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب بود، باید آموزش‌های لازم از مدارس و به‌ویژه از سال‌های ابتدایی تحصیل دانش‌آموزان آغاز شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت هدایت منابع محدود کشور به سمت سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، افزود: این راهبرد در دولت چهاردهم و با زمینه‌سازی‌های وزارت آموزش و پرورش آغاز شده است.

عارف ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه نهاد‌ها و دست‌اندرکاران حاکمیتی و همراهی مردم، این مسیر به‌خوبی دنبال شود تا آینده کشور و سرمایه تمدنی آن تضمین شود و با تحقق برنامه‌های توسعه، ایران به جایگاه مناسب منطقه‌ای دست یابد.

منبع: ریاست جمهوری