باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رژیم تروریستی اسرائیل در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، در پی نگرانی‌ها از احتمال ازسرگیری درگیری‌ها با ایران، وضعیت آماده‌باش خود را در بالاترین سطح حفظ کرده است.

جهان فردا، سه‌شنبه، چشم به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا دوخته است؛ انتخاباتی که در میانه دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا، برگزار می‌شود. در این انتخابات تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی سنا به رای گذاشته می‌شود. همچنین انتخابات فرمانداری در ۳۶ ایالت، هزاران سمت محلی و چندین همه‌پرسی عمومی برگزار خواهد شد.

ترامپ بار‌ها ادعا کرده است که پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای حمله جدیدی علیه ایران انجام ندهد، اما در عین حال چندین بار به احتمال بازگشت به درگیری‌ها «پس از انتخابات» اشاره کرده است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تحرکات نظامی آمریکا در منطقه ادامه دارد و تلاش‌های دیپلماتیک نیز با پیشرفت محدودی روبه‌رو بوده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، رژیم تروریستی اسرائیل در تلاش است حملات علیه ایران را با هدف آنچه «سرنگونی نظام» عنوان می‌کند، از سر بگیرد؛ با این حال، مقام‌های صهیونیستی اذعان دارند که تصمیم نهایی در این زمینه در کاخ سفید گرفته می‌شود.

پایگاه خبری صهیونیستی «واللا» روز دوشنبه گزارش داد که نهاد‌های نظامی رژیم تروریستی اسرائیل در بالاترین سطح آماده‌باش قرار دارند. به نوشته این رسانه، این وضعیت در پی نگرانی‌های آمریکا و این رژیم تروریستی از احتمال حمله غافلگیرکننده ایران، به‌صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های هم‌پیمانش، به منافع آمریکا در منطقه و همچنین رژیم تروریستی اسرائیل ایجاد شده است.

واللا همچنین گزارش داد که ارتش اسرائیل طی هفته‌های گذشته، با هماهنگی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و وزارت جتگ این کشور، آمادگی‌های نظامی و عملیاتی خود را افزایش داده است.

این رسانه به نقل از مقام‌های نظامی صهیونیستی که نامشان فاش نشده، نوشت که هماهنگی‌های امنیتی میان طرفین به بالاترین سطح رسیده و در صورت تصمیم آمریکا برای حمله به ایران، رژیم تروریستی اسرائیل از پیش در جریان قرار خواهد گرفت.

منبع: آناتولی