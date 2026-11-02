باشگاه خبرنگاران جوان - آیین گشایش نگارخانه آسمان حوزه هنری استان فارس، هم‌زمان با افتتاح نمایشگاه عکس «وقتی ایران ایستاد»، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با محوریت روایت تصویری حماسه ایستادگی، همدلی و امید، میزبان آثار منتخب فراخوان استانی عکس است و جلوه‌هایی از نگاه هنرمندانه عکاسان به این مفاهیم را در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

در این نمایشگاه آثاری از علی حسن‌زاده، احمدرضا مداح، امین فائضی، طاهره رخ‌بخش، حسین خسروی، عباس امیری، حسین محبی، هاشم عرفان‌منش، علی سوته، محمد پاسیار، سینا سعادتمند، افسانه زارعی، امیررضا آب‌شیرینی، حسین جعفری، ابوالفضل جنگاور، حمیدرضا سوداگر، حمیدرضا حسین‌زاده، ریحانه دوستکامی، فریماه فرهمندزاده و سهیلا نوروزپور به نمایش درمی‌آید.

آیین گشایش این نمایشگاه ساعت ۹:۳۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه، در نگارخانه آسمان حوزه هنری فارس، واقع در طبقه اول این مجموعه برگزار خواهد شد.

منبع: حوزه هنری فارس