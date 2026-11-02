باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تأکید بر جایگاه راهبردی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در توسعه اقتصادی استان گفت: این شهرک به‌عنوان قطب صنعت و اشتغال فارس، از شهرک‌های صنعتی مهم کشور به شمار می‌رود و از نظر تعداد قرارداد‌های سرمایه‌گذاری منعقدشده با متقاضیان و سرمایه‌گذاران، در جایگاه نخست شهرک‌های صنعتی کشور قرار دارد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تولیدی و اشتغال‌زایی این شهرک افزود: تاکنون ۴ هزار و ۷۹۶ قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی بزرگ شیراز منعقد شده و ۲ هزار و ۶۱۶ واحد صنعتی با اشتغال حدود ۳۲ هزار نفر در این مجموعه به بهره‌برداری رسیده‌اند.

برنهاد با اشاره به نقش مؤثر شرکت خدماتی در راهبری و مدیریت خدمات شهرک صنعتی اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب و مستمر به سرمایه‌گذاران و صنعتگران، از الزامات حفظ پویایی و تقویت فعالیت‌های تولیدی است و شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز در کنار شرکت خدماتی، برای ارتقای سطح خدمات و تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز واحد‌های صنعتی تلاش می‌کند.

اجرای ۲۰ طرح زیرساختی با اعتبار ۲۷۵ میلیارد تومان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تشریح اقدامات زیرساختی انجام‌شده در شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: طی یک سال اخیر، ۲۰ طرح در بخش‌های مختلف زیرساختی و خدماتی با اعتباری افزون بر ۲۷۵ میلیارد تومان، با وجود شرایط خاص کشور و محدودیت منابع مالی، اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

او، تکمیل مدول سوم تصفیه‌خانه فاضلاب و حوضچه‌های هوادهی به‌عنوان طرحی مهم در حوزه حفاظت محیط‌زیست، تکمیل زیرسازی و آسفالت معابر، برق‌رسانی، اجرای خط انتقال آب، توسعه شبکه فاضلاب و شبکه روشنایی را از جمله این پروژه‌ها برشمرد.

برنهاد همچنین از تداوم اجرای طرح‌های زیرساختی در این شهرک خبر داد و افزود: طرح های تکمیل زیرسازی، آسفالت و جدول‌گذاری معابر، برق‌رسانی، روشنایی و تکمیل شبکه فاضلاب با اعتباری حدود ۸۰ میلیارد تومان نیز در دست اجرا و برنامه‌ریزی قرار دارد.

تکمیل زیرساخت‌های فاز‌های توسعه‌ای و واگذاری اراضی

او با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شهرک صنعتی بزرگ شیراز خاطرنشان کرد: در راستای پاسخگویی به نیاز متقاضیان و سرمایه‌گذاران و فراهم‌کردن زمینه استقرار واحد‌های صنعتی جدید، تکمیل زیرساخت‌های فاز‌های توسعه‌ای در دست اقدام است و در ماه‌های آینده، فرآیند واگذاری اراضی این فاز‌ها انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و فراهم‌سازی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، از اولویت‌های مهم در پشتیبانی از تولید و اشتغال در شهرک صنعتی بزرگ شیراز است.

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با حضور عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز و جمعی از فعالان صنعتی برگزار شد.

در این مجمع، گزارش عملکرد هیأت‌مدیره شرکت خدماتی قرائت و بودجه مالی منتهی به سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید. همچنین بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال ۱۴۰۵ با رأی صنعتگران انتخاب شدند.

بررسی گزارش بازرس و حسابرس درباره صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ و اتخاذ تصمیم درباره صورت‌های مالی و ترازنامه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس