باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با کاهش ۵ هزار و ۲۲۸ واحد در سطح ۷ میلیون و ۶۴۹ واحد قرار گرفت؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۹ هزار و ۶۳۴ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۷۵ هزار واحدی ایستاد.

فملی، فارس و شپنا بیشترین تاثیر و سه نماد زشک، داروند و غزنجان پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس با افزایش ۳۴۰ واحد در ارتفاع ۶۵ هزار و ۵۵۰ واحدی ایستاد؛ امروز سه نماد اریا، کگهر و فزر بیشترین تاثیر و سه نماد فنقره، شکیمیا و فزر پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز گروه فرآورده‌ها نفتی، فلزات اساسی و شیمیایی سه گروه برتر بازار سرمایه بودند.

در معاملات امروز، مجموع ارزش معاملات بازارهای بورس و فرابورس به محدوده ۲۷۵ همت رسید و ارزش کل بازارهای سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۲۶,۶۳۸ همت قرار گرفت.