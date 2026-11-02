معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت حمید علیدوستی، پیشکسوت و مربی خوشنام فوتبال ایران را به خانواده وی و جامعه ورزش کشور تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت حمید علیدوستی، پیشکسوت و مربی خوشنام فوتبال ایران را به خانواده محترم ایشان و جامعه ورزش کشور تسلیت گفت و منش پهلوانی، اخلاق‌مداری و جوانمردی آن مرحوم را از ویژگی‌های ماندگار کارنامه ورزشی وی برشمرد.

عارف در این پیام نوشت: درگذشت زنده‌یاد حمید علیدوستی، از چهره‌های نام‌آشنا و پیشکسوت فوتبال ایران، از مهاجمان برجسته تاریخ این رشته ورزشی و از مربیان بااخلاق و خوش‌نام فوتبال کشور، موجب تأسف و تأثر شد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: بی‌تردید، سال‌ها حضور مؤثر و افتخارآفرینی آن مرحوم در عرصه فوتبال ملی و نقش‌آفرینی در اعتلای ورزش کشور، در کنار منش پهلوانی، اخلاق‌مداری و جوانمردی ایشان، بخشی ارزشمند از تاریخ ورزش ایران را رقم زده و نام آن اسطوره اخلاق را در حافظه جامعه ورزشی ماندگار ساخته است.

عارف در پایان ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به خانواده محترم و معزز علیدوستی و جامعه ورزش کشور تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسالت کرد.

برچسب ها: حمید علیدوستی ، معاون اول رئیس جمهور
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