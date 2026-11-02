هیلی استیونز، نماینده دموکرات کنگره که در انتخابات مقدماتی سنا شکست خورد، در اقدامی غیرمنتظره از مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه حمایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - هیلی استیونز، نماینده دموکرات ایالت میشیگان دو روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا حمایت خود را از مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه مجلس سنا اعلام کرد؛ اقدامی که اختلافات درون حزب دموکرات را تشدید کرده است.

استیونز که در انتخابات مقدماتی ماه اوت رقابت را به عبدل السید، نامزد نهایی دموکرات‌ها واگذار کرده بود، پیش‌تر وعده داده بود از او حمایت کند. با این حال، روز یکشنبه در کنار راجرز در مراسمی در کلیسایی در شهر دیترویت حاضر شد و سپس حمایت خود را از نامزد جمهوری‌خواه اعلام کرد.

این تصمیم پس از بروز اختلاف میان استیونز و السید بر سر حضور او در یک برنامه مشترک انتخاباتی و همچنین مواضع السید درباره اسرائیل و تبلیغات یک گروه سیاسی مستقل علیه حمایت مالی آمریکا از اسرائیل اتخاذ شد.

استیونز مدعی شد السید دیگر خواهان حضور او در کارزار انتخاباتی‌اش نیست. السید نیز در واکنش گفت تمرکز او بر مسائل و مطالبات مردم میشیگان است.

این اقدام با واکنش تند رهبران دموکرات روبه‌رو شد. چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنا، حمایت استیونز از راجرز را «خیانتی آشکار» توصیف کرد. کرتیس هرتل، رئیس حزب دموکرات میشیگان نیز از تصمیم او انتقاد کرد.

در پی این اتفاق، رئیس دفتر باسابقه استیونز استعفا داد و احتمال کناره‌گیری شماری دیگر از کارکنان تیم او نیز مطرح شده است.

این اختلاف در آستانه انتخابات سوم نوامبر و در شرایطی رخ داده که رقابت میان عبدل السید و مایک راجرز برای تصاحب کرسی خالی‌شده سنا در میشیگان از اهمیت زیادی برخوردار است. 

منبع: آسوشیتدپرس

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، حزب دموکرات
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