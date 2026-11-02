یک منبع فاش کرد که همزمان با دیدار سلطان عمان و رئیس‌جمهور چین، هیئتی از ایران در نشست‌های جداگانه با مقام‌های چینی و عمانی در پکن شرکت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع آسیایی به خبرنگار شبکه المیادین در پکن اعلام کرد که سفر هیثم بن طارق، سلطان عمان، به چین صرفا تشریفاتی نبوده و بررسی امکان ازسرگیری میانجی‌گری عمان میان تهران و واشنگتن با تضمین‌های کامل اقتصادی و امنیتی چین، اولویت اصلی این سفر بوده است.

این منبع تاکید کرد که موضوع روابط دوجانبه چین و عمان در اولویت دوم مذاکرات قرار داشته است. به گفته این منبع، عمان پیش‌تر از روند میانجی‌گری پاکستان و قطر کنار گذاشته شده بود و آمریکا این کشور را به نزدیکی بیش از حد به تهران متهم کرده بود. همچنین ناکامی میانجی‌گری‌های پاکستان و قطر که چین برای موفقیت آنها تلاش کرده بود، دلایلی از جمله کاهش اعتماد متقابل و فعال‌سازی «پیمان مکه» داشته است.

این منبع افزود که یکی از عوامل ناکامی این دو مسیر میانجی‌گری، تلاش برای جدا کردن پرونده یمن از موضوع ایران بوده است. در پی ناکامی این تلاش‌ها، بار دیگر نیاز به احیای «کانال عمان» مطرح شده است؛ کانالی که پیش‌تر زمینه‌ساز مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن در فوریه ۲۰۲۶ بود.

بر اساس این گزارش، چین پیش‌تر به‌صورت محرمانه و با جدیت از میانجی‌گری عمان حمایت کرده بود. این مسیر پیش از آنکه آمریکا بار دیگر جنگ را از سر بگیرد و روند مذاکرات را متوقف کند، به پیشرفت‌هایی بی‌سابقه دست یافته بود.

این منبع همچنین تاکید کرد که از نگاه پکن، عمان تنها کشور حاشیه خلیج فارس است که همچنان کانال ارتباطی بازی با همه طرف‌ها دارد و هم‌زمان در چندین جبهه دیپلماتیک فعالیت می‌کند. به گفته وی، عمان صداقت خود را در تعاملات منطقه‌ای، از جمله در پرونده یمن، نشان داده و در این زمینه میانجی‌گری توافق تبادل ۱۶۰۰ اسیر را بر عهده داشته است.

در بخش دیگری از این گزارش، منبع آسیایی به حضور سفیر ایران در پکن پیش از دیدار سلطان عمان با رئیس‌جمهور چین اشاره کرد و گفت که وی به همراه هیئتی همراه خود در نشستی جداگانه با مقام‌های چینی در طبقه دوم تالار بزرگ خلق شرکت کرده است.

به گفته این منبع، پس از پایان دیدار رهبران چین و عمان، وانگ یی، وزیر خارجه چین، و بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در تالار بزرگ خلق باقی ماندند تا در نشستی سه‌جانبه با هیئت ایرانی شرکت کنند.

این نشست با هدف بررسی پیشنهاد میانجی‌گری عمان و تضمین‌های چین برگزار شد. منبع آسیایی المیادین از شکل‌گیری یک روند مذاکراتی سه‌جانبه یا موازی میان پکن، مسقط و تهران خبر داد و تأکید کرد که چین دیگر صرفاً نقش حامی غیرمستقیم مذاکرات را ایفا نمی‌کند، بلکه با ورود مستقیم به اتاق گفت‌وگوها، به یکی از طرف‌های حاضر در این روند تبدیل شده است؛ اقدامی که به گفته این منبع، با ابتکار عمان صورت گرفته است.

این منبع در پایان اعلام کرد که یک مقام ارشد وزارت خارجه ایران نیز در نشست محرمانه سه‌جانبه با حضور وزیران خارجه چین و عمان شرکت داشته است.

منبع: المیادین

برچسب ها: سلطان عمان ، رئیس جمهور چین ، جنگ با ایران
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