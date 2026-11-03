باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محمدرضا مسیب‌زاده، دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کریم در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با تشریح ابعاد اجرای سند تحول بنیادین و تکالیف محوله در برنامه هفتم، اظهار کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به دنبال تربیت دانش‌آموزی است که در تمامی ابعاد از جمله قرآنی، علمی، هنری، اقتصادی، زیستی، تربیت بدنی و سیاسی سرآمد باشد.

مسیب‌زاده با انتقاد از نگاه تک‌بعدی به آموزش افزود: دانش‌آموزی که رتبه نخست کنکور را کسب کند اما در تحلیل مسائل کلان یا بصیرت اجتماعی دچار ضعف باشد، و یا ورزشکاری که مدال المپیک کسب کند اما در تحصیلات علمی ضعیف بماند، «دانش‌آموز تراز جمهوری اسلامی» محسوب نمی‌شوند؛ چرا که هدف سند، دستیابی به تربیت تمام‌ساحتی است.

دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کریم، سایه سنگین کنکور بر نظام آموزشی کشور را مهم‌ترین چالش در مسیر تحقق اهداف سند تحول خواند و افزود: متأسفانه تا زمانی که فضای آموزشی کشور زیر سایه کنکور قرار دارد، تربیت تمام‌ساحتی به‌طور کامل انجام نمی‌شود و ما از این بابت به شدت نگرانیم.