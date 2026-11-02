مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با تأکید بر نقش مستقیم دام و محصولات دامی در سلامت شهروندان، خدمات دامپزشکی را خط مقدم پدافند غیرعامل در حوزه امنیت زیستی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - احمدی مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی، با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: پدافند غیرعامل دفاعی است که خارج از چرخه نظامی صورت می‌گیرد؛ همه خدمات دامپزشکی جزئی از پدافند غیرعامل است، زیرا دام و محصولات دامی تأثیر مستقیم بر سلامت مردم دارد.

او افزود: در حوزه فنی نیز در بخش مبارزه با انواع بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و دام، تقریباً تمام اقدامات، پدافند غیرعامل محسوب می‌شود.

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احمدی بیان کرد: توصیه‌های فنی و بهداشتی دامپزشکی را جدی بگیریم؛ دست‌وسورت را بعد از برگشت از پیش‌دام بشوییم، واکسیناسیون دام را جدی گرفته، به علائم دام توجه کنیم، سم‌زدایی انجام داده، لباس دامداری را تمیز نگه داریم، اجازه ورود هر فردی را به دامداری ندهیم، خوراک دام را از مراکز عرضه تحت کنترل خریداری کنیم و سایر اقدامات پیشنهاد شده را جدی بگیریم؛ زیرا هزینه آن‌چنانی ندارد، اما تأثیر زیادی در جلوگیری از ضرر مالی و جانی دارد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: بازدید‌ها از دامداری‌ها به‌صورت دوره‌ای و سرزده صورت می‌گیرد؛ طبق قانون، هرکسی پروانه صنعتی می‌گیرد باید مسئول فنی بهداشتی و مسئول فنی تولید داشته باشد.