باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با تشریح جزئیات دستورالعمل مالیات مقطوع صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۴، از آغاز بارگذاری تدریجی فرم‌های تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و بر ضرورت رعایت مهلت‌های قانونی و هوشیاری مؤدیان در برابر پیامک‌های جعلی تأکید کرد.

حمیدرضا منتظری اظهار داشت: در راستای اجرای ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره آن، همچنین با توجه به مفاد جزء (۱) بند (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، دستورالعمل استفاده از ظرفیت این تبصره با هدف تکریم مؤدیان، تحقق عدالت مالیاتی، تسهیل فرآیند وصول مالیات و ایجاد هماهنگی در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ صادر شده است.

مدیرکل امور مالیاتی فارس افزود: بر اساس این دستورالعمل، صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۴ کمتر از ۷۲۰ میلیارد ریال باشد و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری شده باشد، مشمول مقررات تبصره ماده (۱۰۰) خواهند بود و از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می‌شوند.

منتظری با اشاره به روند بارگذاری فرم‌های مالیات مقطوع تصریح کرد: این فرآیند به‌صورت تدریجی در حال انجام است و مؤدیانی که در روز‌های ابتدایی فرم خود را در سامانه مشاهده نمی‌کنند، نباید نگران باشند؛ چراکه فرم‌های مربوط به سایر مشمولان نیز به‌تدریج بارگذاری خواهد شد.

او افزود: مودیان مشمول می‌توانند پس از دریافت پیامک مربوطه، با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی به آدرس my.tax.gov.ir نسبت به تأیید فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین خاطرنشان کرد: افرادی که مالیاتشان صفر اعلام می‌شود، نیازی به هیچ‌گونه اقدامی اعم از الکترونیکی یا حضوری نخواهند داشت و پرونده آنها به‌صورت خودکار طی فرآیند‌های قانونی تعیین تکلیف می‌شود.

او افزود: صفر بودن مالیات یک پرونده، به معنای صفر بودن مالیات سایر پرونده‌های مؤدیان نیست. مؤدیان برای اطلاع از وضعیت سایر پرونده‌های مالیاتی خود، فقط از طریق درگاه ملی خدمات مالیاتی اقدام کنند.

مهلت پذیرش فرم تبصره ماده ۱۰۰ و ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

او ادامه داد: چنانچه فرم تبصره ماده (۱۰۰) برای مؤدی بارگذاری نشود، وی مکلف است حداکثر تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی از طریق تأیید یا تکمیل اظهارنامه پیش‌فرض تهیه‌شده توسط سازمان امور مالیاتی یا تسلیم اظهارنامه عادی اقدام کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان در تشریح وضعیت سایر مؤدیان اظهار داشت: برای مؤدیانی که میزان فروش یا درآمد خالص آنها بر اساس اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی یا داده‌های ابرازی، بیش از نصاب تعیین‌شده باشد، اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض تهیه و در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان بارگذاری می‌شود.

او افزود: در صورتی که این مؤدیان نسبت به تأیید، تکمیل و تسلیم اظهارنامه پیش‌فرض اقدام کنند، اظهارنامه آنها در چارچوب ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم، کم‌ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و برگ قطعی مالیات صادر و ابلاغ خواهد شد.

منتظری همچنین با اشاره به تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای صاحبان مشاغل خاطرنشان کرد: در چارچوب دستورالعمل ابلاغی، امکان تقسیط مالیات مؤدیان متناسب با نوع و محل فعالیت (متاثر از آسیب جنگ)، از ۴ تا ۸ ماه فراهم شده است تا ضمن تسهیل انجام تکالیف مالیاتی، زمینه پرداخت مناسب‌تر مالیات برای صاحبان مشاغل فراهم شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در ادامه با هشدار نسبت به پیامک‌های جعلی و سوءاستفاده افراد سودجو از موضوع مالیات مقطوع تأکید کرد: تمامی پیامک‌های رسمی اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً از سرشماره معتبر MALIAT ارسال می‌شود و مؤدیان باید نسبت به پیامک‌های دریافتی از سایر شماره‌ها و لینک‌های مشکوک هوشیار باشند.

او از صاحبان مشاغل خواست برای مشاهده فرم مالیات مقطوع، بررسی اطلاعات مالیاتی و انجام تکالیف قانونی خود، صرفاً به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه کنند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس یا ارائه اطلاعات شخصی به منابع نامعتبر خودداری کنند.